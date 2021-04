Nely Galán habla sobre Fondo de Revitalización de Restaurantes que ofrece $28.6 mil millones de ayuda Los restaurantes afectados por la pandemia podrían recibir más ayuda. La líder empresarial cubana Nely Galán nos habla del nuevo Fondo de Revitalización de Restaurantes y cómo aplicar. ¡Los detalles aquí! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nely Galán habló con People en Español sobre el nuevo Fondo de Revitalización de Restaurantes, que ofrecerá $28.6 mil millones en ayuda a negocios de la industria gastronómica golpeados por la pandemia. La Administración de Pequeñas Empresas (SBA) de EEUU informó que la iniciativa —autorizada por el Plan de Rescate Estadounidense— está dirigida a restaurantes más pequeños. Las cadenas de restaurantes con más de 20 locales o franquicias no son elegibles. Los negocios pueden obtener hasta $10 millones cada uno, con un límite de $5 millones por local. El fondo va a priorizar a las mujeres, a los veteranos y las personas con necesidades socioeconómicas. El paquete incluye $9.5 mil millones en fondos para los negocios pequeños. El proceso de aplicación abre el 3 de mayo y estará abierto hasta que se agote el dinero. Galán realizará un webinar o seminario virtual este viernes donde compartirá todos los detalles. Este programa está dedicado a ayudar a los negocios de comida y bebidas a sobrevivir los daños de la pandemia. "Los participantes se enterarán de quienes son elegibles para este programa, dónde aplicar y los documentos que necesitan", dice la líder empresarial cubana. La reconocida exejecutiva de televisión enfatiza que es vital que los negocios hispanos necesitados aprovechen esta oportunidad. "Los negocios de dueños que pertenecen a las minorías tendrán los primeros 21 días para aplicar al programa. Sus aplicaciones serán procesadas primeros para garantizar que reciban los fondos que necesitan. Por eso tenemos que informar a los latinos. Este webinar les mostrará lo que necesitan para prepararse para la aplicación". Nelly Galan Credit: David Livingston/Getty Images Galán —quien es la fundadora de The Adelante Movement y autora del libro Self Made— unió fuerzas con la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) para "asegurar que los negocios hispanos no se queden atrás". ¿Su consejo para los empresarios Latinos durante esta crisis financiera? "Aprovechen todas las oportunidades, los subsidios y prestamos que está ofreciendo SBA y recuerden que en cada crisis hay una luz al final", dice. "Sigan adelante porque grandes oportunidades aparecen después de los desastres". Nely Galan Credit: David Livingston/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El incansable espíritu de superación de los empresarios latinos inspira a Galán a continuar su misión. "Los empresarios latinos han mostrando mucha resiliencia durante la pandemia", dice Galán, aplaudiendo su capacidad de reinventarse y salir a flote. Para registrarte para este seminario virtual de Nely Galán mañana viernes, 30 de abril a la 1 pm PST/ 4 pm EST, entra a https://tinyurl.com/RRFAPP. Para ver todos los recursos de ayuda disponibles a negocios durante la pandemia visita www.sba.gov/relief.

