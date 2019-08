Exboxeador argentino es sentenciado a 18 años de prisión por abusar sexualmente de su hija Exboxeador argentino es sentenciado a 18 años de prisión por abusar sexualmente de su hija. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un excampeón mundial argentino de boxeo fue sentenciado el jueves a 18 años de prisión por abusar sexualmente de su hija. Carlos Baldomir, de 48 años, abusó de la niña durante dos años a partir de los 7 años, informó la BBC. Fue arrestado en noviembre de 2016 y pasó casi tres años en prisión preventiva. Image zoom Ethan Miller/Getty Images El expugilista había estado detenido desde el 18 de noviembre de 2016, cuando su exesposa y madre de su hija presentaron la denuncia en el Centro de Orientación de Víctimas de Violencia Familiar y Sexual en la provincia central de Santa Fe. Baldomir fue declarado culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado y abuso sexual severamente indignante y promoción de la corrupción de menores. El boxeador, que perdió su título ante Floyd Mayweather, negó los cargos y su abogado calificó la sentencia de “excesiva”, según los medios locales. Image zoom Al Bello/Getty Images Baldomir ocupó el título del Consejo Mundial de Boxeo durante 10 meses en 2006 después de derrotar al campeón estadounidense Zab Judah en enero. Defendió su título contra el italiano-canadiense Arturo “Thunder” Gatti antes de perder ante Mayweather en noviembre de ese año. Advertisement EDIT POST

