Trabajador hispano con quien mantenía un affaire acusado de matar a la madre de Queens La policía arrestó a David Bonola como presunto responsable del asesinato de Orsolya Gaal, cuyo cadáver ensangrentado apareció dentro de una bolsa en una calle de Queens, NY. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una fuerte discusión con su amante fue lo que llevó a la muerte de Orsolya Gaal, una madre de dos adolescentes cuyo cadáver cosido a puñaladas apareció la semana pasada dentro de una bolsa ensangrentada en una acerca de Queens, NY. Las autoridades confirmaron el arresto de David Bonola, un trabajador de mantenimiento de 44 años, en conexión con la muerte de la mujer de 51, luego de que hiciera "declaraciones incriminatorias", reportó People. De acuerdo a la policía de Nueva York, Bonola se enfureció ante la negativa de la víctima de retomar la relación intermitente que habían mantenido desde hacía dos años, cuando el sospechoso fue contratado para hacer arreglos en la casa en el barrio de Forest Hills en que Gaal vivía con su esposo y sus hijos. La pelea, que tuvo lugar en el sótano del hogar de la fallecida la madrugada del sábado cuando esta llegó de salir con unas amigas, escaló de tono cuando Bonola empuñó un cuchillo, según el jefe de detectives James Essig. "[Eso] resultó en una violenta lucha, en la que víctima fue apuñalada sin piedad y brutalmente, en exceso de más de 55 veces, causando su muerte", informó Essig durante una conferencia de prensa la tarde del jueves. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El sospechoso ocultó el cuerpo en una bolsa del equipo de hockey de uno de los hijos de la víctima y la arrastró nueve cuadras, donde fue finalmente descubierta horas después por un hombre que paseaba a sus perros. El rastro de sangre que dejó la bolsa fue seguido por la policía hasta llegar a la casa de Gaal. "Tras deshacerse del cuerpo, el señor Bonola escapó por el parque Forest, donde los investigadores descubrieron la chamarra que se cree fue usada por él durante el crimen", explicó Essig. Orsolya Gaal Orsolya Gaal | Credit: Facebook/Orsolya Gaal Las autoridades consideran que Bolona, quien aparentemente se presentó en casa de Gaal sin ser invitado, no tenía planificado cometer el asesinato, entró en pánico y por eso dejó tantas pistas que acabaron incriminándolo, según el New York Post. De hecho, además de la chamarra, el sospechoso se deshizo en su huida de unas botas, una camiseta y vendajes ensangrentados. Durante la investigación, las autoridades pudieron confirmar que Bonola había sido atendido en un hospital cercano por heridas en sus manos. Murder Suspect David Bonola David Bonola | Credit: Theodore Parisienne for NY Daily News via Getty Images Essig dijo que Bonola se convirtió en una persona de interés durante la investigación tras conversar con testigos y por las imágenes de cámaras de seguridad que captaron a un hombre arrastrando un bolsa por el vecindario. El Post señaló citando fuentes que el sospechoso es un ciudadano mexicano que cruzó la frontera hace 21 años y actualmente reside sin papeles en Estados Unidos. Hasta ahora no había sido nunca arrestado. Un hijo de 13 años se encontraba en los pisos superiores del inmueble cuando se produjo el crimen, mientras que el otro hijo se hallaba de viaje con su padre en Oregon visitando universidades.

