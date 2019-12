Exreina de belleza admite que le mandó fotos suyas desnuda a un estudiante de 15 años Ramsey Carpenter-Bearse, de 29 años, una ex Miss Kentucky, podría pasar dos años en prisión tras confesar que le envió fotos suyas desnudas a un menor de edad. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una exreina de belleza admitió haberle mandado fotos suyas desnuda a un chico de 15 años. Ramsey Carpenter-Bearse, de 29 años, quien fue coronada como Miss Kentucky en el 2014, confesó en la corte el martes que le mandó fotos de contenido sexual al estudiante de escuela intermedia. La joven estadounidense podría pasar dos años en prisión. “Como yo soy la adulta y él es un adolescente, yo acepto que soy la culpable absoluta de esta situación”, testificó en la corte, según reportó el canal local WOWK-TV. “Soy culpable de este crimen. Cometí un grave error”. Image zoom Carpenter-Bearse comenzó a trabajar como maestra en Virginia tras terminar su reinado como Miss Kentucky. Según un comunicado del departamento del alguacil del condado de Kanawha, “Bearse mandó fotografías obscenas a un chico de 15 años que fue estudiante suyo en la escuela intermedia Andrew Jackson” y fue suspendida de su cargo como educadora. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según documentos oficiales obtenidos por Associated Press, los padres del estudiante alertaron a la policía cuando encontraron fotos que la maestra le había mandado al menor de edad por Snapchat y que él había salvado en su celular. Carpenter-Bearse fue diagnosticada con esclerosis múltiple en el 2010 y durante el certamen dijo que quería ayudar a crear conciencia sobre esta enfermedad y recaudar fondos para ayudar a combatir esta enfermedad. Durante su reinado como Miss Kentucky fue vocera de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple. La joven se graduó de la Universidad de Kentucky, enfocando sus estudios en la educación especial y los trastornos de conducta. La antigua maestra está libre bajo fianza y tendrá que regresar a la corte en enero para recibir su sentencia. Advertisement

