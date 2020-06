Aseguran que el expolicía acusado de matar a George Floyd lo conocía y habían tenido problemas De acuerdo a nuevas revelaciones, ambos habrían tenido enfrentamientos cuando trabajaron juntos en un club nocturno. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El expolicía Derek Chauvin y George Floyd, a quien está acusado de asesinar, se conocían antes del incidente del 25 de mayo que terminó en tragedia y habían tenido un historial de fricciones cuando trabajaban juntos en un local nocturno de Minneapolis. Así lo reveló David Pinney a CBS News, quien aseguró que ambos “se conocían bastante bien” y que los tres eran parte del staff de seguridad del club El Nuevo Rodeo. "Chocaron cabezas", reveló Pinney durante el funeral de Floyd. Cuando el periodista le pidió que explicara, respondió: "Tiene mucho que ver con que Derek era extremadamente agresivo dentro del club con algunos clientes, lo cual fue un problema". Dijo que en el pasado, la mánager del lugar le dada las responsabilidad a Floyd de pagar con un cheque a los empleados de seguridad y que Chauvin, quien trabajaba en el club en sus horas fuera de servicio, se había quejado una vez sobre el monto que había recibido. Image zoom Ramsey County Sheriff's Office via Getty Images “No tengo duda en mi mente, él sabía exactamente quien era George [al arrestarlo]”, declaró al canal. La dueña del club, Maya Santamaría, dijo que no estaba al tanto de los problemas que habían surgido por los pagos, pero sí aseguró que Chauvin tenía una actitud diferente con los afroamericanos. "Creo que [les] tenía miedo y estaba intimidado", dijo. Image zoom Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chauvin se enfrentan a graves cargos penales por la muerte de Floyd, quien aparentemente falleció asfixiado cuando el policía le apretó con su rodilla el cuello durante casi 9 minutos cuando ya lo tenía reducido en el suelo. Los otros tres agentes presentes, Thomas Lane, de 37 años; Tou Thao, de 34 años; y J. Alexander Kueng, de 26, están imputados de los cargos de ayudar e incitar a homicidios en segundo grado y ayudar e incitar a homicidio involuntario en segundo grado.

