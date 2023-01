Exmodelo de Playboy va a la cárcel por el asesinato de su examante Thomas Kirk Burchard, un reconocido siquiatra infantil, fue encontrado en el maletero del coche de la ex conejita Kelsey Turner en el desierto cerca de Las Vegas, Nevada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una exmodelo de Playboy deberá pasar por lo menos 10 años tras las rejas por la muerte de un siquiatra infantil,Thomas Kirk Burchard, en Las Vegas, Nevada. Este martes, Kelsey Turner aceptó una declaración de culpabilidad de Alford que la libró de ir a un juicio en el caso de la muerte del doctor Thomas Kirk Burchard, de 71 años, con quien habría sostenido una relación sentimental, reportó People. Turner podría recibir libertad condicional tras cumplir los primeros 10 años de una condena de 25 años. Al recurrir a la declaración de culpabilidad de Alford o doctrina de Alford, un acusado acepta que hay suficientes pruebas en su contra para condenarlo en un proceso judicial, pero no admite que cometió un crimen. La misma le permitirá a Turner buscar una libertad condicional en 10 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dr. Thomas Burchard y Kelsey Turner Dr. Thomas Burchard y Kelsey Turner | Credit: Community Hospital of the Monterey Peninsula; Las Vegas Metropolitan Police Department De acuerdo a declaraciones oficiales, el doctor apareció muerto en el maletero del auto de Turner en el desierto de Nevada, cerca de Las Vegas. Aparentemente, la muerte se dio luego de que Burchard terminara la relación con la exmodelo y se negara a seguir sufragando sus gastos, incluyendo la casa donde ella vivía. "Nunca supe que existía tanta maldad en este mundo hasta que esto sucedió", declaró en corte la novia del doctor Judy Earp, según el noticiero 8 News Now. "No quiero pasar el resto de mi vida preocupada constantemente y siempre viendo a mis espaldas, si o cuando le obsequien la libertad condicional [a Turner]". Según las declaraciones de Earp, la exmodelo robó miles de dólares a su novio y utilizó su cuenta bancaria de manera fraudulenta para pagar sus gastos y utilidades. "Estaba contenta de dejar a alguien a quien conocía de años, que la mantuvo económicamente a ella y a su hijo por varios años, podrirse en el maletero de su carro que él pagó, en el desierto", declaró la abogada del distrito Pamela Weckerly, según la televisora. La autopsia reveló que Burchard murió tras recibir varios golpes en la cabeza; su muerte fue catalogada como un homicidio.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exmodelo de Playboy va a la cárcel por el asesinato de su examante

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.