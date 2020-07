Ex Miss Colombia vuelve a bailar tras perder parte de su pierna izquierda Fortalecida y con una actitud positiva, Daniella Álvarez compartió este mensaje mientras bailó al ritmo de un merengue junto a su hermano. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La reina de belleza Daniella Álvarez, quien fue coronada Señorita Colombia en 2011 y a quien se le amputó recientemente parte de su pierna izquierda, no deja de sorprender a sus seguidores, ahora bailando merengue. La ex modelo y también portavoz de UNICEF compartió un video a través de sus redes sociales en el que baila la canción “Besos de coral”, interpretada por el cantante Elvis Crespo, con su hermano y “parejo favorito”. “Poniéndole swing a la vida con mi parejo favorito Ricki Álvarez. ¡No importan las dificultades! ¡Debemos ser resilientes en la vida!”, escribió la joven de 32 años con aplomo y optimismo. Álvarez se sometió a una operación que sería sencilla pero surgieron complicaciones. La ex reina de belleza terminó sometiéndose a cinco operaciones y perdió su pie izquierdo en apenas un mes. “Inicialmente vine por una operación que supuestamente iba a ser sencilla: era retirarme como una masita muy pequeña que tenía en el abdomen, como una moneda de doscientos pesos, pero resulta que cuando los médicos entraron a sacarme esta masita se dieron cuenta de que estaba absolutamente pegada a la aorta", explicó la colombiana en las redes asegurando que la aorta se le cerró y que a causa de ello tuvieron que volver a operarla de emergencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde esa primera operación, la barranquillera ha compartido su proceso de recuperación y además mantenido una actitud de fortaleza que ha sorprendido a sus más de dos millones de seguidores. “Nunca me conformaré hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. ¡Aquí voy llena de fuerza y sueños!”, escribió el 25 de junio en su cuenta de Instagram.

