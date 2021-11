Ex jugador de la NFL fue captado en video dando brutal golpiza a la madre de su bebé de 5 meses Con su bebé de cinco meses en la casa, el futbolista Zac Stacey fue captado en video golpeando brutalmente a su exnovia y madre de su hijo. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir

Un video compartido en las redes sociales por Kristin Evans, la exnovia del jugador de la NFL Zac Stacy, supuestamente muestran al futbolista golpeando a la joven, quien es la madre de su bebé de cinco meses. El incidente ocurrió en la casa de la víctima en Florida el sábado. El video se ha vuelto viral y ha causado indignación. Las autoridades le piden a Stacey que se entregue a la policía, reporta PEOPLE. El video parece mostrar al exjugador de los Jets de Nueva York atacando a la mujer, golpeándola y tirándola fuertemente contra una televisión gigante, que luego le cae encima a la joven madre. En otro momento del video se ve que el bebé de 5 meses está sentado en el sofá mientras ocurre el violento ataque. El video también muestra cómo el hombre tira a la mujer contra una sillita del bebé antes de irse de la casa y dejarla herida en el suelo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Zac Stacy Credit: Orange County Corrections Department El departamento de policía de Oakland expresó en su página de Facebook que los oficiales llegaron "en unos dos minutos" tras recibir una llamada sobre la agresión, pero ya Stacey se había ido del lugar. Zac Stacy - Birmingham Iron v Memphis Express Credit: Wesley Hitt/AAF/Getty Images Las autoridades revelaron que hay una orden de captura y que le piden a Stacey que se entregue y "enfrente los cargos criminales" en su contra. Evans expresó en un mensaje que publicó en Facebook el miércoles que Stacey estaba en Nashville. La mujer le rogó a la comunidad que la ayudara. "El sistema de justicia de la Florida me ha estado fallando" dijo en Twitter la víctima de violencia doméstica. "Yo he hecho reportes con la policía anteriormente", añadió, argumentando que han sido ignorados por el fiscal del estado. "Otras mujeres son víctimas de esto a diario. Por favor pidan al fiscal del estado de la Florida que preste atención", añadió. Stacey ha jugado para equipos como los Rams de St. Louis y los Jets lo dejaron ir en el 2016 después que el futbolista no pasara un examen físico, según reportes. Stacey anunció en febrero del 2017 que se retiraba de la NFL. El alarmante caso sigue bajo investigación. Si estás sufriendo violencia doméstica, llama a la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233, o visita thehotline.org. Todas las llamadas son gratis y confidenciales. La línea está disponible 24/7 y se habla español.

Ex jugador de la NFL fue captado en video dando brutal golpiza a la madre de su bebé de 5 meses

