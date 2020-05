Exfutbolista declarado muerto hace cuatro años encontrado con vida en Alemania La esposa de Hiannick Kamba enfrenta cargos por fraude tras asegurar que el exfutbolista había fallecido en un accidente automovilístico y cobrar un suculento seguro de vida. By Isis Sauceda/Los Angeles Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Luego de haber sido declarado muerto tras un accidente automovilístico, el exfutbolista Hiannick Kamba apareció con vida en Alemania cuatro años después. De acuerdo a la fiscal Anette Milk, el congoleño de 33 años se encuentra bien de salud y trabajando en una compañía de energía eléctrica. “El señor Kamba regresó recientemente a Alemania. No hay dudas sobre su identidad”, confirmó a People la fiscal en un correo electrónico. Image zoom Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images Milk señaló que las autoridades alemanas llevan a cabo una investigación por fraude en contra de su esposa, ya que fue quien aseguró que el jugador había muerto en el accidente en su país de origen. “Niega el cargo”, adelantó la fiscal. De acuerdo a la prensa alemana, la esposa del atleta aparentemente falsificó documentos, incluyendo una acta de defunción, para poder cobrar un seguro de vida. Según Milk, la mujer habría recibido una “cifra de siete dígitos [en euros]” de la aseguradora. Por el momento, las autoridades ignoran si el exdefensa del equipo FC Schalke de la liga alemana Bundesliga sabía del aparente crimen. Según el diario alemán Bild, el accidente, que sucedió en la República Democrática de el Congo, pudo haber sido falso. El exfutbolista ha declarado a los investigadores que la noche del accidente, sus compañeros lo habían dejado solo, llevándose sus papeles, su dinero y su teléfono. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kamba regresó a Alemania, donde se incorporó en su antiguo empleo como técnico químico de una compañía eléctrica, de acuerdo al diario. Por el momento, ni Kamba ni su esposa han sido arrestados y las autoridades aún no han dicho si la declaración del deportista es creíble. La pareja tiene una hija de 10 años. Kamba y su familia emigraron del Congo a Alemania en 1986. El exjugador pudo permanecer en el país luego de que sus parientes fuera deportada en el 2005.

