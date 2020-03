Por qué debes evitar la "prueba de autocomprobación" del coronavirus que circula en las redes Especialistas de la salud explican porqué esta prueba no sirve y aclaran mitos en torno a ella. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La llamada prueba de autocomprobación simple que circula en las redes sociales que sugiere que si se puede contener la respiración por 10 segundos sin toser y sin molestia no se tiene el coronavirus es un mito. El mensaje con la prueba que comenzó a ser compartida masivamente en Twitter, Facebook, WhatsApp y Twitter también indica que se beba agua cada 15 minutos "para lavar el virus” a través de la garganta y que también hacer gárgaras con agua tibia puede matar el virus. Image zoom getty images La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica en su página de internet que no hay prueba científica de que enjuagarse con solución salina previene la infección. La prueba, que fue atribuida a uno de los especialistas de la Universidad de Stanford fue también desmentida por las redes sociales de la institución académica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una entrevista en CNN, el especialista en enfermedades infecciosas del Baylor College of Medicine Robert Legare Atmar aclaró que ninguno de los métodos citados ayudan comprobar si se tiene el virus. "Cuando alguien tiene una infección viral aguda, puede ser difícil respirar profundamente y no toser porque las vías respiratorias están irritadas. Eso es todo lo que significa. No dice nada sobre la fibrosis, aunque las personas con fibrosis podrían tener dificultades para hacerlo", dijo Atmar. "Ser capaz de contener la respiración durante 10 segundos tampoco significa que alguien no tenga coronavirus ", agregó. Para prevenir contagios, la OMS recomienda lavarse la manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón; cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo antes de toser y mantener al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre usted y las demás personas, particularmente las que están enfermas. Advertisement

Close Share options

Close View image Por qué debes evitar la "prueba de autocomprobación" del coronavirus que circula en las redes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.