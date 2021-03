Regístrate gratis aquí para disfrutar de nuestro evento Poderosas Virtual 2021 Adamari López, Carolina Sandoval y Natti Natasha son algunas de las celebridades que dirán presente en este encuentro digital interactivo el próximo 26 de marzo. ¡Aún estás a tiempo de registrarte! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La conferencia Poderosas Virtual 2021 en la que celebridades y expertos, contarán sus experiencias y ofrecerán sus consejos para alcanzar el éxito personal y profesional arranca el próximo 26 de marzo, a las 8:00 p.m., hora del Este. Guarda tu cupo y regístrate gratis en https://peopleenespanol.com/poderosas-2021/. El encuentro digital se centra en la evolución del poder de la mujer latina y tiene el propósito de crear un espacio de íntimo e informativo con emprendedoras y empresarias, que debatirán temas como el emprendimiento, el liderazgo, las finanzas, la salud y el bienestar. La actriz y presentadora Adamari López conversará con la secretaria de la junta directiva de la Fundación CAP, que ayuda a niños con cáncer en Puerto Rico, Mariangie Bras, y su madre Angie Benítez, quien abrió la filial de la Fundación Susan G. Komen for the Cure en la isla, en un panel sobre el poder de empoderar moderado por la editora ejecutiva de People en Español María Morales. Poderosas Virtual 2021 Image zoom Credit: People en Español Sobre la importancia de la salud y del bienestar hablarán en otro panel la empresaria y CEO de JRE Enterprises, Rosie Rivera, y la creadora de contenido y presentadora Carolina Sandoval, que estarán acompañadas por la editora de People en Español Mayra Mangal. Por su parte, la periodista María Elena Salinas; la vicepresidenta principal de Recursos Humanos de Univision, Roxanna Flores; y la CEO de Red Shoe Movement y escritora, Mariela Dabbah aportarán poderosos consejos en una conversación sobre cómo avanzar en tu carrera profesional. Otro de los paneles del programa, "La igualdad de género en la música urbana", contará con la participación de talentosas artistas latinas como Natti Natasha, Farina, La Duraca y Cazzu, quienes hablarán sobre la presencia femenina en una industria dominada por hombres. Será moderado por Carole Joseph, editora de entretenimiento de People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poderosas Virtual 2021 Image zoom Credit: People en Español "Nuevas recetas para el éxito empresarial: la próxima generación de visionarios latinos" es el tema de conversación de Ángel Merino, artista del maquillaje y fundador de la marca de cosméticos Artist Couture; Michelle Posada, chef de comida saludable y empresaria; Natalie Molina Niño, inversionista y autora del libro Leapfrog, The New Revolution for Women Entrepreneurs; y Tania Menéndez, la empresaria, cofundadora y CEO de Snowball Wealth. Nely Galán, emprendedora, inversionista y escritora de bestsellers de la lista del The New York Times tendrá a cargo el panel "¡No compres zapatos, compra edificios! Invierte como una mujer independiente y gana dinero mientras duermes", en el que compartirá detalles sobre cómo ahorrar, invertir y soñar en grande la ha llevado a ser una emprendedora de éxito.

Share options

Close Login

View image Regístrate gratis aquí para disfrutar de nuestro evento Poderosas Virtual 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.