“El futuro es nuestro”: People en Español anuncia Festival en Casa 2020 Celebraremos la cultura latina por todo lo alto los próximos 10 y 11 de octubre con entrevistas exclusivas y presentaciones artísticas. ¡Regístrate gratis aquí! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para celebrar el Mes de la Herencia Hispana por todo lo alto, People en Español y su empresa matriz Meredith Corporation anuncian el regreso de Festival, su evento anual que en esta edición se llevará a cabo de forma virtual el próximo 10 y 11 de octubre. Festival en Casa 2020 será transmitido en vivo desde la página https://festivalencasapeopleenespanol.com/ de 8:00 p.m. a 11:00 p.m., hora del Este, ambos días. Haga clic aquí para registrarse. Con el lema de “El futuro es nuestro”, el evento por primera vez se realizará en formato virtual debido a la pandemia, es totalmente gratuito y busca reunir a la comunidad latina, a la que ofrecerá durante tres horas puro entretenimiento con interesantes conversaciones, entrevistas en exclusiva con celebridades y presentaciones artísticas para toda la familia. Image zoom Getty Images “Como marca hispana número uno, es nuestra responsabilidad no solo informar a nuestra audiencia, sino también inspirarlos y motivarlos. Además de entretener, nos sentimos honrados de tener esta función como una plataforma para celebrar nuestra cultura, comunidades y líderes", dijo la directora de People en Español, Monique Manso. "Nunca ha habido un momento más importante que ahora para que los latinos usen sus voces y contribuciones para este país y para las generaciones futuras. Es nuestro deber usar este tiempo para aprender de nuestros logros pasados ​​mientras allana el camino para el futuro, especialmente mientras nos preparamos para tener un fuerte impacto en las elecciones de 2020”, agregó. Entre los invitados de este años se encuentra cantantes como Gloria Estefan y Gian Marco; los periodistas María Celeste Arrarás, Raúl de Molina y Pamela Silva; los actores José Ron y Jaime Camil; las actrices Angélica Vale, Elizabeth Gutiérrez y Carmen Villalobos y muchos famosos más. “El Mes de la Herencia Hispana es bastante importante para nuestra comunidad. No solo celebramos lo lindo de cada uno de nuestros países, sino también destacamos todos los esfuerzos de los latinos en los Estados Unidos y sus contribuciones a este país. Es un momento de orgullo”, expresó la editora ejecutiva digital de People en Español, Shirley Velásquez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Festival está patrocinado por Amazon Prime, Prime Video, Netflix, Clorox y Red Table Talk: The Estefans, de Facebook Watch

