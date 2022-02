¡Estos son los paneles de Poderosas Live 2022 que no te puedes perder! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Poderosas 2022 Credit: People en Español Este próximo 5 de marzo, empresarias latinas, líderes comunitarias y celebridades dirigirán paneles en nuestro evento Poderosas Live en los que ofrecerán consejos y testimonios. ¡Entérate de cuáles son algunos de los temas que se abordarán y cuáles son los famosos que dicen presente en este evento que tendrá lugar en Miami! Empezar galería ¿Cómo me uno al evento? Luz Maria Doria, Emely Estefan y Rashel Díaz Credit: People en Español Con el tema este año es "Renueva tu vida y sigue cosechando éxitos", celebridades hispanas que se destacan en áreas como finanzas, bienestar, liderazgo y negocios compartirán el próximo 5 de marzo en el James L. Knight Center en Miami sus historias de éxito con los invitados que acudan a Poderosas Live. Regístrate gratis aquí. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Por y para los tuyos Financia familiar Credit: Rapeepong Puttakumwong / Getty Images La experta en finanzas Katia Chesnok compartirá consejos sobre cómo aprender a usar el dinero de forma inteligente para que crezca cada vez más con el paso del tiempo. Su panel "Riqueza generacional: aprende a construir un legado financiero que beneficie a tu familia generación tras generación" será moderado por Elaine King, asesora de empresas familiares y certificada en planificación financiera patrimonial. 2 de 7 Ver Todo Cumple tus sueños Planificación Credit: Jeff Bergen / Getty Images En el panel "Directo al estrellato, dile adiós al miedo de emprender y construye tu propio sueño", las empresarias Rashel Díaz, Gaby Trujillo y Esperanza Teasdale compartirán sus experiencias de éxito en el mundo de los negocios, cómo empezaron sus proyectos y los llevaron al próximo nivel. Esta conversación será moderada por la periodista Lena Hansen. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Haz un plan Ahorros Credit: Jamie Grill / Getty Images ¡Fuera estrés! "Trucos para diseñar un plan de bienestar para ti y tu familia" es el título del panel en el que participarán la presentadora y empresaria Carolina Sandoval, el Dr. Juan Rivera y la terapeuta familiar Jeannette Torres. El panel será moderado por la periodista Lena Hansen. 4 de 7 Ver Todo Para crear conciencia Carolina Sandoval y Aymée Nuviola Credit: People en Español La cantante afrolatina Aymée Nuviola y la cantante y defensora de la comunidad LGBTQ+, Emily Estefan estarán a cargo de un panel titulado "Cómo concientizar un prejuicio inconsciente y crear un propio sistema de apoyo", en el que hablarán de conseguir crear tus propias oportunidades. 5 de 7 Ver Todo Para toda la familia Lourdes Stephen Credit: People en Español La conferencia de este año será conducida por la periodista y presentadora de televisión Lourdes Stephen. En el encuentro, empresarias latinas, líderes comunitarias y celebridades dirigirán conversaciones en paneles de discusión. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Donde quiera que estés Poderosas 2022 Credit: People en Español La experiencia este año será tanto en vivo como virtual. También podrás seguir la acción en PeopleEnEspañol.com/poderosas-2022. Los patrocinadores oficiales del evento de este año son PepsiCo, GSK y Neutrogena. Los patrocinadores asociados son Cano Health, Toyota y Planned Parenthood Federation of America. ¡Te esperamos! 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

