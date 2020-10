Los 10 mejores libros en español ¿Buscando el próximo libro para leer? Dale una mirada a estos libros de autores hispanos que son considerados como obras maestras de la literatura mundial. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La literatura ha sido uno de los campos artísticos en que los hispanos han brillado a lo largo de la historia reciente de la humanidad. Desde el amado Quijote de Cervantes, los poemas inolvidables de Neruda o la imaginación inagotable de García Marquez, el talento de los escritores latinos ha aportado algunos de los libros más leídos alrededor del mundo. Como parte de nuestra celebración del Mes de la Herencia Hispana creamos este listado con algunas de las obras literarias más exitosas de la historia escritas por hispanos. Dale una mirada a nuestra selección. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra Las aventuras del querido Quijote de la Mancha y su su leal escudero Sancho Panza han sido parte importante de la historia literaria del mundo entero. Considerada como la obra cumbre de la escritura en español, Don Quijote continúa siendo el libro más editado y traducido, después de la Biblia. Cien años de soledad de Gabriel García Márquez Más de 50 millones de copias vendidas en el mundo entero hacen de este libro la obra maestra del escritor colombiano y ganador del Premio Nobel Gabriel García Márquez. Desde su publicación en 1967, la historia de esta novela se ha transformado en una de las obras cumbres de la literatura en español. El alquimista - Paulo Coehlo El escritor brasileño Paulo Coehlo hace parte también del selecto grupo de literatos hispanos que ha logrado dejar una marca en el mundo con sus libros. El alquimista es una de las obras más aclamadas del autor de Rio de Janeiro y no podía quedarse fuera de este listado de libros que debes leer. 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda Cuando se habla del mundo de la poesía, el nombre del chileno Pablo Neruda siempre estará presente. 20 poemas de amor y una canción desesperada continúa siendo la compilación más recordada por sus seguidores y amantes de la literatura en español. La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa El autor peruano Mario Vargas Llosa ha logrado consolidarse como uno de los escritores latinos más reconocidos y es uno de los nombres que dio inicio al llamado “boom latinoamericano” en la literatura. La ciudad y los perros continúa siendo una de las obras más importantes y exitosas de Vargas Llosa, quien en el año 2010 fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura. La casa de los espíritus de Isabel Allende La chilena Isabel Allende es tal vez la escritora latina más importante de la actualidad, no es para menos, ya que es considerada como la autora en español más leída en el mundo entero. Aunque entre sus trabajos cuenta con innumerables best sellers, su libro La casa de los espíritus, publicada en 1982, continúa siendo una de las favoritas por sus lectores. Desolación de Gabriela Mistral La historia de la literatura en Latinoamérica sin duda tiene un antes y un después de Gabriela Mistral, quien con sus poemas logró convertirse en la primera escritora hispana en ser honrada con el Premio Nobel de Literatura, distinción que recibió en 1945. Con su obra Desolación la chilena logró alcanzar la fama internacional y es considerada como una de sus obras maestras. Rayuela de Julio Cortázar Rayuela es otra de las obras más importantes de la literatura hispana y uno de los libros más ingeniosos de todos los tiempos por la estructura creada por Julio Cortázar. La obra del escritor argentino cuenta con 155 capítulos que no tienen que ser leídos necesariamente en un orden específico por el lector y por lo cual, la historia puede terminar con finales diferentes para cada persona que lee el libro. El Aleph de Jorge Luis Borges El escritor Jorge Luis Borges le regaló al mundo un sinnúmero de cuentos e historias de fantasía que ayudaron a construir los cimientos del llamado “realismo mágico”. El Aleph se constituye como otra de las obras más importantes e influyentes en la historia de la literatura mundial. El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez Otra de las obras literarias del colombiano Gabriel García Marquez y que sin duda hace parte del listado de los libros más influyentes escritos por autores latinos. La novela, publicada en 1985, cuenta la historia de Fermina, Juvenal y Florentino, quienes se ven enredados en un triángulo de amor que perdura por más de 50 años.

Close Share options

Close View image Los 10 mejores libros en español

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.