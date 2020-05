Inspírate: Dayanara Torres habla sobre sanar su corazón, sonreírle al amor y vencer el cáncer

Dayanara Torres vuelve a levantarse después de cada caída y ha enfrentado cada reto en su vida con fe y optimismo. La ex Miss Universo, actriz y presentadora puertorriqueña nos motiva con su ejemplo de superación. En esta edición especial de "Inspírate" de People en Español —un nuevo encuentro virtual para hablar con famosos de tópicos como la salud mental, el cuidado personal, el ejercicio y la comida— Torres revela cómo ha vencido el cáncer de piel y ha sanado su corazón después de decepciones amorosas, además de estrenarse en una nueva faceta de chef.

Image zoom Dayanara Torres habla de sus hijos, el amor y vencer el cáncer

Torres habló sobre experimentar la pandemia del Covid-19 tras batallar contra el cáncer de piel. "Yo termino mi último tratamiento de cáncer a final de febrero, y ya me dejan saber que no tengo cáncer. Sí tengo que seguir con los tratamientos por dos años cada tres meses, que de hecho me toca el próximo ya en junio", dice. "Trato de cuidarme mucho más. Yo no he salido de mi casa para nada. La única vez que salí fue a buscar medicamentos", añade Torres, quien se conectó con nosotros desde su hogar en Los Ángeles. "Mis hijos también han tenido que entender que nos tenemos que quedar aquí encerraditos. Tuve que explicarles bien cómo funciona todo esto y que necesitaba la ayuda de ellos, no solamente yo hacer todo lo que tengo que hacer por el Covid-19, pero ellos también".

Gracias al apoyo de sus hijos —Cristian, de 19 años, y Ryan, de 16— su madre, su hermana, otros familiares y amigos cercanos, logró someterse a los tratamientos de radiación para rebasar el cáncer de piel, aunque admite que sufrió dolor de espalda y se sintió débil muchas veces. "Me agotaba demasiado rápido, pero no me desgané siempre sabiendo que esto en algún momento iba a terminar", dice Torres, quien se aferró a su fe en Dios y en San Judas Tadeo.

Enfrentar la pandemia del coronavirus y el cáncer estando soltera —sin un compañero de vida— no fue un obstáculo mayor para esta guerrera. "Jamás una pareja me ha ayudado a mi a salir de algún momento difícil. Todos mis momentos difíciles que han sido varios, han sido muchos, los he sobrellevado yo solita. Yo soy fuerte, no necesito a nadie para poder sobrellevar un momento difícil, lo que sí es importante es tener a tu familia cerca. Quién tiene que sobresalir es uno. Yo iba a sobresalir por mis hijos —eso sí tiene peso— por mi familia, por la gente que quiero".

Torres habló de cómo su exprometido llegó a su vida con el propósito de ayudarla a descubrir el melanoma que podría haber acabado con su vida. "En ese tiempo estaba con mi prometido y le dije: 'Sí, haz la cita'", cuenta sobre una cita médica para chequearse un lunar que se veía irregular. "Me llama la doctora a decirme que era cáncer y me acuerdo que se me enfrió el alma", dice. "Me quedé sin aire". Compartir la noticia con sus hijos fue muy difícil. "Lloraron, pero nunca se los presenté como algo malo o algo que iba a tener final," cuenta. "Yo me lo saqué de la mente, sabía que iba a estar bien. Ellos me han visto salir de cuanta cosa me ha sucedido".

Torres habló también de cómo sanó su corazón después de que su expareja rompiera inesperadamente su compromiso para casarse tras ella ser diagnosticada con cáncer en la piel. "Por fin dejo a una persona a entrar a mi hogar, a que lo conozcan mis hijos. Todo iba viento en popa", dice. "Él vino para que yo le hiciera caso, para que yo me chequeara y tomara control de lo que estaba pasando. Ese fue su papel, simplemente vino a eso". Y añade sobre esta vivencia en su vida amorosa: "Todo lo que pasa le busco el porqué. Me puedo derrumbar y decir: '¿Por qué ahora que me está pasando esto esta persona me deja?' No, él tuvo un propósito. Su propósito fue entrar, quererme, dejarme saber lo del melanoma y salir. Y está bien, va a haber otra persona. Hay que entender porqué pasaron las cosas y salir adelante".

¿Qué busca en su alma gemela? "Que me haga reír, no puedo con la gente seria. Me encanta reír, así somos en mi casa," asegura. "Que sea comprensivo, que entienda que mis hijos son promedios, que me deje brillar, que no me corte las alas, que sea una persona honesta y capaz de lidiar con cosas. Lo voy a apuntar en un papelito y lo voy a tirar al aire a ver que pasa", decretó entre risas.

Torres casi rompe a llorar al recordar a su padre, quien murió en el 2017. "Definitivamente es mi ángel, está ahí velando por mí". En plena cuarentena, ha desarrollado un nuevo pasatiempo. La boricua ha creado sensación con sus divertidos videos en Instagram donde comparte sus recetas. "He cocinado toda mi vida, desde los 12 años", dice esta 'Mujer Maravilla', quien cocinaba para sus hermanos en su casa en Toa Alta, donde creció. "Me gusta crear, cocinar, decorar".

Ser madre es su rol más importante, asegura Torres. "El tenerlos tan joven, el haber estado sola con ellos, nos creamos un equipo, me ayudaban bastante. Son niños buenos, de buen corazón. Siempre están pendientes uno del otro", dice sobre sus hijos. "Se quieren mucho, se respetan".

En su libro Casada conmigo: Como triunfé después del divorcio recuenta como fue su boda y matrimonio con Marc Anthony, el padre de sus hijos, y cómo logró salir adelante después de su ruptura. "Yo lo quería escribir por cuando yo estaba pasando por la situación, yo no encontraba un libro que me hablara a mí", confiesa. "Mi hermana, que es consejera de salud mental, me ayudó mucho y mi familia también... Yo estaba haciendo las cosas con tanta paz, porque yo lo que estoy pensando es en el futuro de mis hijos", añade. "Te duele, te rompen el corazón, vas a tener rebeldía por dentro, pero yo no quiero que eso entre a la vida de mis hijos. No funcionó con nosotros. De ahora en adelante, ¿cómo yo voy a lidiar con estos dos niños para que en ningún momento tengan ellos un issue [problema] por esto? En los cuartos de mis hijos hay fotos de su papá. Su papá no se ha muerto, su papá vive. Nos divorciamos él y yo, pero él sigue siendo su papá. En los momentos en que hay una vacación que ellos se van con él, en mi casa jamás se habla mal de nadie. Mucha gente que está pasando por la situación que yo pasé —y la pasan peor— sufren mucho, pero el coraje los lleva a hacer cosas de las que después se van a arrepentir. Quise hacer este libro para que tomaran como ejemplo lo que yo hice, que es lo que es mejor para tus hijos".

Image zoom Omar Cruz para People En Español