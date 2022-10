Evacúan edificio de Miami con daños estructurales cercano al que se derrumbó en Surfside Las autoridades de la ciudad de Miami Beach determinaron que el edificio Port Royale, de 14 pisos, no es seguro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los residentes de un edificio de Miami Beach, FL, se vieron obligados a abandonar sus apartamentos, luego de recibir una notificación de última hora que les exigía desalojar la propiedad de manera inmediata por riesgo de colapso. Las autoridades de la ciudad determinaron que el edificio de 164 unidades y 14 pisos no es seguro para ser habitado, reportó People. Un informe de ingeniería advirtió que una de las vigas de soporte principal cambió de posición en tan solo 10 meses. Aparentemente, se había notificado de la necesidad de repararla antes de que registrara la expansión de una grieta. El reporte señaló que otros soportes estructurales también podrían necesitar reparación. "Hay grietas en la viga, en la base, me refiero en el garaje, en los garajes de almacenamiento, hay grietas en las vigas, en todos lados", aseguró Marsh Markaj, un trabajador de la construcción y residente del lugar, al canal local WPLG-TV 10. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Port Royale building - 6969 Collins Credit: Google Maps Los ingenieros esperan realizar un apuntalamiento integral de la estructura dentro de 10 días para poder determinar el futuro del inmueble La evacuación del Port Royale se da a poco más de un año del trágico derrumbe de un edificio de condominios en Surfside, FL, que dejó un saldo de 98 muertos. Desde entonces, una nueva ley que requiere la recertificación de los edificios por primera vez en 30 años, entró en efecto. Los edificios a tres millas de la costa deberán obtener la recertificación a los 25 años y cada 10 a partir de entonces. SURFSIDE, FLORIDA Building collapsed Edificio residencial colapsó parcialmente en Surfside, Florida en el 2021 | Credit: Joe Raedle/Getty Images Los sobrevivientes y los familiares de las víctimas del edificio derruido, que se encontraba a menos de dos millas del Port Royale, deberían recibir una compensación de $1,000 millones de acuerdo a sus abogados, reportó el The New York Times. Desde el trágico incidente, otros edificios de la ciudad han sido evacuados para realizar las reparaciones correspondientes.

