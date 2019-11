Evacuan a 350 personas en club de intercambio de parejas mientras se encontraban en plena orgía Los bomberos tuvieron que intervenir en este local tras la pérdida de conocimiento de varios de los asistentes producida por el exceso de monóxido de carbono. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cientos de personas han sido evacuadas de un local donde se producían intercambios de pareja en la ciudad alemana Hattingen. Los asistentes se encontraban en el club participando en una gran orgía cuando de repente se empezaron a producir desmayos y pérdidas de conocimiento. Los bomberos llegaron poco después para intervenir tras saltar la alarma. La fiesta de alto contenido sexual fue interrumpida de inmediato y se lograron detectar las razones que provocaron esta reacción en los participantes. En el ambiente había un exceso de monóxido de carbono y al lugar le faltaba de ventilación. Según el diario alemán Bild el club tuvo que ser inmediatamente desalojado, lo que supuso la salida de más de 300 personas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La escena en la calle parecía de película. Cientos de personas esperaban en ropa interior a que policías y bomberos pudieran sacarles toallas y batas con las que vestirse. Un escenario curioso y algo cómico dentro del fuerte susto que se llevaron. Con el fin de confirmar que todos estaban fuera de peligro, los asistentes fueron trasladados a un hospital de la zona para ser examinados por los equipos médicos y descartar nada grave. Aunque no hubo casos urgentes, al menos una decena aseguró sentirse mal. Al terminar la revisión, los afectados volvieron al lugar de los hechos para recoger sus pertenencias. Eso sí, la fiesta se dio por concluida y todos volvieron a casa. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Evacuan a 350 personas en club de intercambio de parejas mientras se encontraban en plena orgía

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.