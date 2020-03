Un estudio señala que el tipo de sangre puede hacerte más vulnerable al coronavirus Mira lo que dicen los científicos sobre cómo el tipo de sangre, la edad y el género pueden influir en contraer el nuevo virus. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las personas que tienen sangre tipo A podrían estar más indefensos ante el Covid-19 que quienes tienen tipo O, que podrían ser más resistentes, según un estudio científico chino La investigación fue llevada a cabo por el Centro de Medicina Basada en la Evidencia y Medicina Traslacional de Wuhan, considerado el epicentro de la pandemia y dada a conocer en el portal en línea Medrxiv.org. La investigación comparó los tipos de sangre de 2,173 casos confirmados de coronavirus en tres hospitales de Wuhan y Shenzhen con más de 3,694 residentes sanos de la misma área y se determinó que el número de pacientes de tipo O infectados por el virus era menor. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las personas del grupo sanguíneo A podrían necesitar una protección personal especialmente fortalecida para reducir la posibilidad de infección", indicaron los investigadores cuyo equipo estuvo dirigido por el experto Wang Xinghuan, informó el New York Post. El estudio también examinó a 206 pacientes que murieron por el virus, encontrando que el 41.26 por ciento tenían sangre tipo A mientras que solo una cuarta parte tenían tipo O. Image zoom Según el Post, el investigador Gao Yingdai explicó que esto no significa que los tipos A deben entrar en pánico ni que los tipo O están seguros. Más de 200,000 pacientes han sido contagiados por el virus en todo el mundo, de los que más de 8,000 han perdido la vida, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Advertisement

