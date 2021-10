Estudiante universitaria muere asfixiada durante un concurso de comer perros calientes Una estudiante de la Universidad de Tufts murió después de asfixiarse durante un concurso de comer perros calientes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madie Nicpon #2 of the Tufts Jumbos Madie Nicpon #2 of the Tufts Jumbos | Credit: Photo by Grant Halverson/NCAA Photos via Getty Images) Una estudiante de la Universidad de Tufts, que se graduó recientemente de una escuela secundaria suburbana de Nueva York, murió el domingo después de asfixiarse durante un concurso de comer perros calientes. Madelyn "Madie" Nicpon, de 20 años, una atleta destacada y líder estudiantil de la clase de Suffern High School de 2019, murió en un hospital de Boston un día después de que cayó inconsciente en una recaudación de fondos de caridad fuera del campus, según el Journal News. Miles de compañeros de clase se reunieron el domingo por la noche para recordar a la estudiante de biopsicología y jugadora de lacrosse, dijo la universidad en un comunicado. gofundme.com gofundme.com | Credit: gofundme.com Nicpon fue apodada "Scooter" en su equipo, y los estudiantes colocaron velas alrededor de su camiseta número 2 en la vigilia, a la que, según los informes, asistieron la mitad de los 6,000 estudiantes de la universidad. Existe una página de GoFundMe para ayudar a su familia. Los tributos también llegaron a las redes sociales de la joven, quien fue presidenta de la clase en Suffern con un promedio de calificaciones que excedió 4.0, dijo el periódico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Scooter era una verdadera amiga y compañera de equipo", escribió su equipo en Instagram . "Realmente valoraba sus relaciones con sus compañeros de equipo y entrenadores. Su alcance estaba mucho más allá de nuestro equipo: era una verdadera conexión en el campus y tocaba a todas las personas que conocía".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Estudiante universitaria muere asfixiada durante un concurso de comer perros calientes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.