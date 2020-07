Un joven estudiante que recolectó basura para pagar sus estudios irá a Harvard Rehan Staton fue abandonado por su madre siendo apenas un niño y pasó hambre. Conoce la inspiradora historia de este joven de Maryland. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un joven de Bowie, Maryland, que tuvo que trabajar como recolector de basura para poder pagar sus estudios, ha sido admitido a la escuela de derecho de la prestigiosa Universidad de Harvard. Según reportes de People, Rehan Staton se pasó años trabajando como basurero en la empresa Bates Trucking & Trash Removal para así poder pagar sus clases en la Universidad de Maryland. Image zoom GOFUNDME Desde temprana edad, Staton enfrentó graves problemas financieros, el abandono de su madre e incluso en su adolescencia tuvo una lesión en un hombro que le impidió convertirse en boxeador profesional. Sin embargo, no se rindió y como él declaró a CBS: "Me ayudó a mantener mis ojos en el premio”. El joven estudiante de 24 años dijo que su progenitor luchó para criarlo a él y a su hermano mayor, Reggie, como padre soltero —y recordó que en ocasiones le faltaba dinero para la comida y pagar la electricidad, según reveló CNN. Image zoom GOFUNDME "Mi mamá abandonó a mi papá, a mi hermano y a mí cuando regresó a Sri Lanka”, dijo el joven al Boston Globe. "Las cosas seguían cayendo sobre nosotros. Mi padre perdió su trabajo en un momento y tuvo que comenzar a trabajar en tres trabajos para poder mantenernos. Llegó al punto en que apenas pude ver a mi padre, y gran parte de mi infancia fue muy solitaria". Los compañeros de trabajo de Staton vieron su potencial y lo estimularon a que siguiera estudiando. Su amigo Brent Bates, hijo del dueño de la compañía de basura, lo ayudó a ponerse en contacto con un profesor de la Universidad Estatal de Bowie, en Maryland, para que lo ayudara a entrar en ese recinto tras apelar previos rechazos en otras escuelas, narra el Globe. Al final de su segundo año universitario en Bowie, una universidad pública, Staton entró en la Universidad de Maryland y decidió que quería estudiar leyes. Fue entonces que aplicó para ir a la escuela de derecho de Harvard. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El joven comenzará las clases ahí este otoño y con la ayuda de una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos para su matrícula, Staton cuenta con un monto de $80,000. "Cuando miro hacia atrás a mis experiencias, me gusta pensar que saqué lo mejor de la peor situación", dijo Staton a CNN. "Cada tragedia que enfrenté me obligó a salir de mi zona de confort, pero tuve la suerte de tener un sistema de apoyo que me ayudó a prosperar en esas dificultades". El joven colgó un video en su canal de YouTube con su reacción cuando recibió la aceptación de otras prestigiosas universidades para estudiar leyes como Columbia, la Universidad of Pennsylvania, la Universidad de Southern California y Pepperdine.

Close Share options

Close View image Un joven estudiante que recolectó basura para pagar sus estudios irá a Harvard

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.