Close

Estudiante recibe donaciones para estudiar en la universidad tras usar sus ahorros para ayudar a su madre Alondra Carmona podrá cumplir su sueño de estudiar en Barnard College gracias a generosas donaciones. La joven usó los ahorros para sus estudios universitarios para ayudar a su madre a pagar el alquiler de su hogar. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alondra Carmona, una estudiante de escuela secundaria en Houston, podrá cumplir su sueño de estudiar en el prestigioso Barnard College gracias a generosas donaciones. La joven hispana usó el dinero que tenía ahorrado para asistir a la universidad para ayudar a su madre durante una crisis financiera y ahora otras personas la ayudan a ella a salir adelante. Miles de extraños conmovidos por su historia donaron dinero en GoFundMe para que la estudiante pudiera ir a la universidad. La joven compartió su historia en GoFundMe, contando que había sido aceptada en Barnard College en diciembre, pero que su madre y ella habían estado sin trabajar durante meses, y no podían pagar el alquiler de su vivienda. Marta, la madre de Alondra, se rompió el tobillo en febrero del 2020, lo cual le hizo imposible seguir trabajando. Después arrancó la pandemia del coronavirus y esto solo empeoró sus problemas financieros. Marta, una madre soltera, tenía que pagar dos meses del alquiler de su casa o sería obligada a irse de la propiedad y quedarse en la calle. La joven tenía un trabajo en la cadena de restaurantes Chipotle y sin pensarlo le dio sus ahorros de $2,000 a su madre para ayudarla a saldar su deuda y no perder su hogar. Si bien tenía la esperanza de usar ese dinero para pagar sus estudios universitarios, su prioridad era ayudar a su madre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: GoFundMe "Yo sabía que quería ayudarla. No lo pensé dos veces", dijo al canal. La estudiante de origen salvadoreño creó una cuenta de GoFundMe pidiendo ayuda de la comunidad para poder continuar sus estudios y la respuesta que recibió fue muy alentadora. Barnard College le dio a Alondra $60,000 al año de ayuda financiera. Sin embargo, el costo anual de esta prestigiosa escuela en la Ciudad de Nueva York es más de $76,000, por lo que otras personas desconocidas ayudaron a la joven a alcanzar su meta. Gracias a sus generosas donaciones, Alondra ha recaudado más de $145,000. La joven quiere convertirse en una neurocirujana de niños. Sin duda esta suma de dinero la ayudará a cumplir sus sueños profesionales. "Amo tanto a mi mamá", Alondra añadió a KHOU. "Ella ha hecho tanto por nosotros al venir de El Salvador para darnos la oportunidad de tener una buena educación. Me siento muy agradecida con ella".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Estudiante recibe donaciones para estudiar en la universidad tras usar sus ahorros para ayudar a su madre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.