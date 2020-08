Tras reapertura de escuela en Georgia, estudiante da positivo al COVID-19. La clase entera está en cuarentena Estudiante da positivo al coronavirus después de que reabrieran su escuela elemental en Georgia. Ahora su maestra y el resto de su clase también están en cuarentena. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En pleno debate de si deben o no reabrir las escuelas durante la pandemia del coronavirus, un estudiante en la escuela elemental Sixes en Georgia dio positivo al COVID-19 en el segundo día de clases tras la reapertura del plantel escolar. La maestra y el resto de la clase están en cuarentena, informaron oficiales del distrito escolar del condado de Cherokee. La vocera del sistema escolar, Barbara Jacoby, le dijo al diario Cherokee Tribune que el niño que dio positivo al coronavirus está en segundo grado y que su clase ha sido cerrada y desinfectada. Su maestra y el resto de los 20 estudiantes en su clase tendrán que continuar sus lecciones de manera virtual durante las próximas dos semanas que estén en aislamiento. Todos los padres de los estudiantes en la escuela Sixes fueron notificados del incidente en una carta escrita por la directora Ashley Kennerly. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Este es el primer caso positivo al COVID-19 que se ha reportado entre los estudiantes y nuestro equipo laboral desde que reabrimos las escuelas el lunes", dijo Jacoby, asegurando que habían contactado a todas las personas con las que el estudiante estuvo en contacto y que le habían informado para que tomaran las precauciones indicadas. Image zoom Getty Images Muchas escuelas le están dando a los padres la opción de continuar la enseñanza por internet, mientras que otras ofrecen programas 'híbridos' de enseñanza en los salones de clase y otras lecciones virtuales. Hasta ahora se han reportado unas 150,000 muertes por coronavirus en Estados Unidos y en muchos estados del país los casos siguen en aumento. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

