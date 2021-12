Surgen escalofriantes detalles sobre muerte de joven que falleció 'boxeando' en evento estudiantil El joven Nathan Valencia, estudiante de la Universidad de Nevada, sufrió graves daños y colapsó. Murió cuatro días antes de cumplir los 21 años. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nathan Valencia Nathan Valencia | Credit: GoFundMe Este martes fueron dados a conocer nuevos y escalofriantes detalles sobre lo ocurrido durante un encuentro de boxeo realizado por una fraternidad de la Universidad de Nevada, en Las Vegas, a raíz del cual falleció el joven Nathan Valencia. Trágicamente, el muchacho pereció cuatro día antes de cumplir los 21 años. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de noviembre en las inmediaciones del Sahara Events Center de Las Vegas durante la realización del evento llamado "Fight Night" (Noche de pelea), que a la postre se realizaba con fines caritativos. De acuerdo con KLAS-8, en Nevada, la fraternidad Kappa Sigma organizó el evento a beneficio de Center Ring Boxing, un club juvenil de boxeo. La familia Valencia contó a dicha estación televisiva que durante el encuentro Nathan sufrió heridas cerebrales fatales y que colapsó después de la pelea. El 23 de noviembre el joven falleció. Testigos contaron a dicha televisora que en la pelea no había paramédicos ni equipo médico profesional para asistir a los 'boxeadores'. Un video obtenido por dicha fuente también muestra cómo durante el encuentro el 'árbitro' estaba consumiendo una bebida que al parecer contenía alcohol. A raíz de las investigaciones, las autoridades han calificado la muerte de Jonathan Valencia como un homicidio. Sin embargo, ello no significa que el hombre con el que combatió será imputado. El flyer que invitaba a la pelea y que aún circula por redes. Según abogados de la víctima en año pasados participantes del evento resultaron heridos y tan lastimados que incluso tuvieron que ser hospitalizados: flyer pelea las vegas Credit: IG/ @unlvkappasigma SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte Stephen J. Cloobeck, director de la Comisión Atlética de Nevada, anunció que dicho organismo realizará una investigación para determinar si dichas alegaciones son ciertas. "Estamos con el corazón destrozado por la pérdida de Nathan", exclamaron parientes del fallecido por medio de un comunicado obtenido por PEOPLE que fue emitido por la firma de abogados Richard Harris Law que ahora representa a la familia. La Universidad de Nevada emitió también un mensaje de condolencias para la familia de la víctima. En GoFundMe se recaudan fondos para ayudar a la familia Valencia con los funerales del joven. "La fraternidad Kappa Sigma está muy triste por la pérdida de Nathan Valencia en la Universidad de Nevada, Las Vegas. Nuestro más sentido pésame, pensamientos y oraciones están con la familia Valencia y toda la comunidad de la UNLV", dijo la organización en un comunicado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Surgen escalofriantes detalles sobre muerte de joven que falleció 'boxeando' en evento estudiantil

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.