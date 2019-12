Arrestan a adolescentes después del asesinato de una estudiante apuñalada en un parque de Nueva York El asesinato de la estudiante universitaria Tessa Majors, quien fue apuñalada en un parque en Nueva York, ha causado conmoción. Las autoridades arrestaron unos adolescentes como sospechosos del crimen. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tessa Majors, una estudiante de Barnard College, murió tras ser apuñalada múltiples veces en el parque Morningside en Nueva York. La joven de 18 años fue llevada de emergencia al hospital, donde fue pronunciada muerta. Según las autoridades el crimen ocurrió sobre las 5:35 p.m. del miércoles cuando un grupo de jóvenes se acercó a Majors con la intención de robarla. Los sospechosos le pidieron que le entregara algunas pertenencias valiosas y luego la apuñalaron y se escaparon según reportó ABC 7. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La policía contó que la joven herida caminó hasta la salida del parque y colapsó frente a la caseta de un guardia de seguridad que pidió ayuda al verla ensangrentada. Según New York Daily News la policía arrestó a un joven de 16 años —como uno de los sospechosos del crimen— en unos apartamentos cerca del parque. New York Post reporta que otro adolescente de 13 años fue arrestado en conexión con el crimen. Las autoridades revelaron al diario que el chico de 13 años confesó que él y dos de sus compañeros de clase de la escuela intermedia fueron al parque con la idea de robar. Al ver a la estudiante de 18 años se acercaron a ella sigilosamente y le robaron la cartera antes de apuñalarla, según la confesión reportada. El caso sigue bajo investigación. Advertisement

