Estudiante mexicana de 24 años desaparece en su departamento de Berlín, Alemania Ha causado conmoción la desaparición de María Fernanda Sánchez Castañeda, una estudiante que fue vista por última vez en su departamento de Berlín. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 22 de julio de 2023, María Fernanda Sánchez Castañeda fue reportada desaparecida. La joven de 24 años fue vista por última vez en el departamento que habita en Büchnerweg, en Adlershof un barrio al suroriente de Berlín, Alemania. La chica se encuentra en esta ciudad estudiando una maestría. Fueron sus compañeros quienes reportaron la desaparición. Ante ello, la policía local emitió una ficha de búsqueda que dice lo siguiente: "Con la publicación de una fotografía, los agentes de la Policía Criminal del Estado buscan a una joven, María Fernanda Sánchez Castañeda, quien está desaparecida desde el sábado 22 de julio de 2023. Dejó su departamento en Büchnerweg y nunca regresó. Hay indicios de que la joven se encuentra en una situación psicológica excepcional", menciona la policía de Berlín. "Se describe de la siguiente manera: De 23 a 25 años de edad; de 150 a 155 cms. de estatura; delgada; con pelo largo y oscuro". También piden que cooperación de la población para ofrecer datos y la ficha de búsqueda ha sido publicada por diversos diarios locales. María Fernanda Sanchez Credit: Policía Criminal de Berlín SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que ha llamado la atención son los rumores que han circulado, donde se asegura que cuando las autoridades llevaron a cabo la revisión pertinente de su departamento, encontraron todas sus pertenencias en el lugar, tales como teléfono celular y computadora portátil abierta; esto no ha sido confirmado por la policía. Maria Fernanda Sanchez Credit: Policía Criminal de Berlín La Embajada de México en Berlín se pronunció al respecto. "Hoy nos urge encontrar a María Fernanda. Un recordatorio de ser empáticos y generosos con la gente a nuestro alrededor, especialmente quienes están lejos de familia y amigos, buscando salir adelante en un entorno, idioma y costumbres ajenos a los de la infancia", mencionó Francisco Quiroga, embajador de México en Alemania. "Estamos colaborando con las autoridades en Alemania y mantenemos contacto directo con la familia de María Fernanda. Quienes trabajamos en la Embajada Mexicana en Alemania estamos aquí para nuestra comunidad en Alemania. Siempre". Se ha reportado que los padres de María Fernanda Sánchez Castañeda, quienes son originarios de Querétaro, México, viajaron, este martes 25 de julio de 2023, con destino a Berlín para buscar a su hija. Mientras tanto, diversos grupos latinos y otras organizaciones en Alemania se han unido para dar a conocer la información en espera de encontrarla pronto.

