Estudiante hispano muere tras caída accidental en México; llegó para pasar el Spring Break Lo que parecían unas simples vacaciones para el joven Aiden Nevarez se convirtieron en un suceso que le costó la vida. Esta es su historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El domingo 6 de marzo de 2022, Aiden Nevarez, estudiante de primer año de la Universidad Estatal de Arizona, Aiden Nevarez, murió durante un viaje de Spring Break en la playa de Cabo San Lucas, México. De acuerdo el medio estadunidense KPNX, el joven de 18 años sufrió un accidente en el Hotel Riu Santa Fe, donde se hospedaba con unos amigos, y cayó 20 pies (6.096 metros) sobre un muro corto. "Casi parece que es solo un arbusto o una mata pequeña pared que está a la altura de la rodilla", comentó Jake Reithinger, amigo de Nevarez a KTVK/KPHO. Según indica el certificado de defunción, una caída accidental fue la causa del fallecimiento del chico. No se especificaron mayores detalles, que incluyen si estaba o no bajo la influencia de drogas o alcohol en ese momento. El Hotel Riu Santa Fe no respondió a la solicitud de comentarios por parte de People. Jack Fitzgerald, mejor amigo y compañero de cuarto del ahora occiso, recordó que Nevarez y él tuvieron una conversación antes del fatal suceso. "El día antes de que Aiden y yo fuéramos a Cabo, me dijo, casi podría citarlo palabra por palabra: 'Jack, tenemos las mejores vidas de todos los tiempos. No podría imaginar mi vida de una manera diferente'", relató a KTVK/KPHO. "Nunca en un millón de años nadie que nos conociera o conociera a Aiden esperaba que estuviéramos sentados aquí ahora", agregó. "Era el niño más genuino que conocía. La sonrisa más grande. Era tan amado. Todos amaban a Aiden". Aiden Nevarez Credit: Aiden Nevarez GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con el fin de regresar su cuerpo a Arizona, Estados Unidos, se creó una página de GoFundMe; la cual, en poco más de 24 horas, había superado su meta de recaudación de fondos por 80 mil dólares. "Como pueden imaginar, la horrible noticia del fallecimiento de Aiden ha sido devastadora para su familia, amigos y todos los que conocían y amaban a Aiden", escribió un amigo de la familia en dicha petición. "Aiden tenía solo 18 años y era estudiante de primer año en la Universidad Estatal de Arizona. Aiden era un joven feliz y carismático que iluminaba cualquier habitación en la que entraba". Los amigos del estudiante le dijeron a KTVK/KPHO que la fraternidad también haría una donación a su familia.

