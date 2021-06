Estudiante graduada de la universidad posa con su toga y birrete en el campo con sus padres agricultores Para honrar a sus padres—unos inmigrantes mexicanos agricultores— al celebrar su graduación, Jennifer Rocha posó con su toga y birrete con ellos en el campo donde le enseñaron el valor del trabajo. La joven universitaria cuenta su motivadora historia. Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jennifer Rocha Jennifer Rocha | Credit: Branden Rodriguez/@branden.shoots Jennifer Rocha recién se graduó de la Universidad de California en San Diego. La estudiante universitaria celebró este triunfo junto a sus padres, unos inmigrantes mexicanos agricultores que le enseñaron el valor del trabajo. Rocha posó con su toga y birrete en el campo con sus padres y las imágenes se volvieron virales. En ese mismo campo, la joven plantaba fresas y los ayudaba con la cosecha, reporta PEOPLE. "Yo quería regresar al campo de siembra porque eso es lo que moldeó como persona y es lo que me impulsó a graduarme de la universidad", Rocha, de 21 años, le dijo al programa Today. "La lección de mi padre a sus tres hijas fue: 'Si no buscan una educación superior, aquí se van a quedar el resto de sus vidas'". Sus padres -José Juan y Angélica María- comenzaron una nueva vida en Coachella, California tras salir de su natal Michoacán buscando oportunidades de trabajo. Desde que eran niños, han trabajado en la agricultura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Rocha Jennifer Rocha and her parents | Credit: Branden Rodriguez/@branden.shoots Rocha dice que sus padres la llevaban a ella y a sus hermanas al campo a trabajar para que vieran lo difícil que era esta labor. Rocha los ayudaba con la cosecha en las noches cuando estudiaba en la escuela secundaria. La joven se quedaba despierta hasta las 2 a.m. plantando fresas y luego se despertaba a las 5 a.m. para llevar a tiempo a la escuela. Jennifer Rocha Jennifer Rocha | Credit: Branden Rodriguez/@branden.shoots "Sin ellos, no tendría este diploma", Rocha le dijo al canal KGTV sobre el apoyo de sus padres. La joven trabajó en el departamento de policía de la universidad mientras estudiaba en UC San Diego para poder pagar sus clases, y vivió en el apartamento de su hermana para ahorrar dinero. Jennifer Rocha Jennifer Rocha and her parents | Credit: Branden Rodriguez/@branden.shoots "Fue difícil a veces", le dijo a Good Morning America, pero su esfuerzo valió la pena. Recién se graduó de sociología. "Si no fuera por la manera en que me criaron mis padres, no sé dónde estaría hoy", escribió Rocha en Facebook. Su historia demuestra que no hay imposibles.

