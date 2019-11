Expresidiario fue acusado de estrangular a joven estudiante en su carro en la universidad By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un expresidiario enfrenta cargos por el asesinato de una estudiante universitaria de 19 años en Chicago. La estudiante de honor Ruth George fue estrangulada en su auto en el estacionamiento de la universidad de Illinois. Donald Thurman, de 26 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y de agresión sexual por la muerte de George, quien según la policía fue encontrada muerta en el asiento trasero de su auto el sábado. Image zoom Facebook/Ruth George La familia de la joven la había reportado como desaparecida y la policía la encontró en el estacionamiento de la universidad tras rastrear su teléfono celular. Los fiscales alegan que Thurman atacó a George después de que ella ignorara sus piropos y silbidos. El diario Chicago Tribune reporta que los fiscales argumentaron en la corte que Thurman se enfureció al ver que la joven lo ignoró y la siguió a su carro, donde la agarró por el cuello y la tiró al suelo, donde George se dio un fuerte golpe en la cabeza con el pavimento. Entonces supuestamente Thurman la tiró en el asiento trasero del carro, donde abusó de ella sexualmente mientras estaba inconsciente. Thurman no tiene ningún tipo de afiliación con la universidad. La joven estudiaba medicina y salió tarde de estudiar, según contó otro estudiante a medios locales. "Nuestra esperanza es que ninguna otra mujer sea dañada de esta manera y que ninguna otra madre tenga que experimentar este tipo de dolor", expresó la familia de George en un comunicado según CBS Chicago. "Ruth demostraba su profunda fe en Jesús al ser amorosa y servicial con otros y deja un legado de nobleza centrada en Cristo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según las autoridades, Thurman tiene un récord criminal. En diciembre fue liberado de la cárcel, donde había pasado dos años por robo armado. El hombre había sido sentenciado a seis años en prisión pero fue liberado antes de terminar su sentencia y estaba bajo libertad condicional cuando la estudiante fue asesinada. Thurman tendrá que acudir a la corte el próximo 16 de diciembre. Advertisement

Close Share options

Close View image Expresidiario fue acusado de estrangular a joven estudiante en su carro en la universidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.