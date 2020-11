Close

Estudiante de doctorado fue acusada de matar a su exnovio ¿Qué pasó? Nijinsky Dix, de 37 años, enfrenta cargos de asesinato por la muerte de su exnovio. Según las autoridades, lo perseguía y acosaba tras terminar la relación. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades arrestaron a Nijinsky Dix, una estudiante de doctorado de 37 años, por el asesinato de su exnovio. El joven murió tras recibir impactos de bala en un edificio de apartamentos en Washington, D.C., confirmó la policía. Los oficiales respondieron a una llamada después de que alguien reportara haber escuchado disparos en el edificio. Al llegar, encontraron a un hombre gravemente herido. Las autoridades confirmaron que se trataba de Terry Hickman, de 44 años, quien murió en la escena. Image zoom Nijinsky Dix | Credit: UNIVERSITY OF NOTRE DAME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Horas después, su exnovia — Nijinsky Dix— fue arrestada y enfrenta cargos de asesinato. Según récords de la corte obtenidos por NBC5 en Chicago, una fuente alegó a la policía que Dix había tenido una relación sentimental con la víctima de unos tres meses de duración, que terminó en mayo. Esta fuente también alegó que Dix estaba acosando y persiguiendo a Hickman después de que terminara su noviazgo. Los récords del caso detallan que la mujer estaba en el apartamento cuando llegó la policía, arrodillada a los pies de Hickman, quien no mostraba señales de vida. Los investigadores encontraron un teléfono celular y descubrieron que Dix estaba hablando con su madre, quien aún estaba en la línea cuando llegó la policía. La madre alegó a la policía que su hija la había llamado y le había contado: "Él me empujó y yo le disparé". Según reportes, Dix era una estudiante de doctorado en la Universidad de Illinois y trabajaba en la Universidad de Notre Dame, donde era la directora de un programa que ayuda a personas de comunidades necesitadas. No se ha revelado si Dix ya tiene un abogado que la represente, o si sea declarado culpable o inocente. El caso sigue bajo investigación.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Estudiante de doctorado fue acusada de matar a su exnovio ¿Qué pasó?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.