Eder López, estudiante de Asheboro High School en Carolina del Norte, era el primero en su familia en graduarse de high school. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Eder López, un estudiante la escuela Asheboro High School, en Carolina del Norte, se encuentra en el centro de una enorme controversia luego de que no le entregaran su diploma durante la ceremonia de graduación por usar la bandera de México. El incidente ha desatado un movimiento en redes pidiendo que 'liberen' el documento. Los hechos ocurrieron el pasado jueves 3 de junio. En múltiples videos se observa el momento en que el joven mexicoamericano de 18 años se aproxima a los directivos de la escuela con la insignia verde, blanca y roja sobre los hombros. Al llegar a la directora se observa que él intenta quitarse brevemente la bandera pero al parecer no lo consigue. Después de intercambiar algunas palabras tiene que avanzar y salir de la línea con la manos vacías. "Cuando subí ahí fui a que darles la mano y ni lo pensé cuando [de pronto] escuché 'No puedes usar eso'", explicó López a la cadena ABC. "Yo estaba en shock, confundido. Estaba como'¿qué?" [la directora] estaba como que: 'La bandera. No puedes usar eso'". "Al centro de la situación está el que el estudiante no siguió el código de vestuario establecido y le restó importancia a la solemnidad de la ceremonia", se dijo en un comunicado emitido por Asheboro High School al día siguiente de lo ocurrido. "La graduación es un hito y es totalmente injusto para otros que un individuo disminuya el evento violando el código de vestuario". La familia había convocado una conferencia de prensa para este lunes y en Change.org se inició una petición para que se 'libere' el diploma de Eder López. Más de 101,000 personas la han firmado hasta el momento. "Mis padres, mi familia entera, son de [México]. Hice esto porque tuvimos una niñez dura: ellos no recibieron la beca que yo recibí, o no pudieron ir a la escuela como yo lo hice. Así que representar mi bandera y recibir un diploma era realmente importante para mí porque básicamente lo estaba haciendo en nombre de toda mi familia". -Eder López a ABC News SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El incidente ocurre luego de que este sábado 5 de junio la joven estudiante Ashley Saucedo fuera explusada de la ceremonia de graduación de la escuela Southwest Legacy High School en San Antonio, Texas, por mostrar la bandera mexicana en la ceremonia. La jovencita fue escoltada fuera del estrado durante el evento llevado a cabo en el Alamodome, según reportó KSAT.

