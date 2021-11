Noticia de última hora: Estudiante abre fuego en una escuela secundaria en Michigan y hay varias víctimas Un estudiante abrió fuego en una escuela secundaria en Michigan, matando a tres personas y dejando seis personas heridas. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un estudiante llegó armado a una escuela secundaria en Michigan, reportó el diario New York Daily News. Se han reportado tres muertos y seis heridos, hasta el momento. Esta es una noticia en desarrollo. El alguacil del condado de Oakland informó que un estudiante de 15 años llegó con una pistola y comenzó a disparar dentro de Oxford High School, en Detroit, sobre las 12:55 p.m hoy martes. El joven mató a tres estudiantes. Además, un maestro y otros cinco estudiantes resultaron heridos. El sospechoso fue arrestado y las autoridades le quitaron el arma de fuego. El oficial Mike McCabe de la oficina del alguacil del condado de Oakland dijo que el joven disparó entre 50 y 20 tiros. La confrontación con las autoridades duró unos cinco minutos y pudieron controlar al atacante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michigan school shooting Credit: Matthew Hatcher/Getty Images) Aún no se ha revelado la identidad del atacante o sus posibles motivos para atacar la escuela. McCabe reveló que el atacante había pedido un abogado que lo representara y no habló con la policía tras ser detenido. Michigan school shooting Credit: (Matthew Hatcher/Getty Images) McCabe añadió que revisaron los alrededores de la escuela y no están buscando a otros sospechosos por ahora. Tras reportarse el incidente, un helicóptero, un equipo S.W.A.T., varias patrullas de policía y ambulancias con paramédicos llegaron a la escena. Solo encontraron un arma y un atacante, según las autoridades. El caso sigue bajo investigación y aún no se ha revelado cómo el estudiante pudo entrar el arma de fuego a la escuela.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Noticia de última hora: Estudiante abre fuego en una escuela secundaria en Michigan y hay varias víctimas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.