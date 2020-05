Estrellas de Hollywood que jamás imaginarías hablan español Dale una mirada a este listado de famosos que jamás pensarías que dominan casi a la perfección el español. By Andrés Rubiano Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Varias estrellas de Hollywood como Will Smith, Kourtney Kardashian o el fallecido Kobe Bryant han demostrado a través de los años su conexión con la cultura latina y su conocimiento del español, lo cual los ha transformado en algunos de los famosos favoritos entre la comunidad hispana. Pero también existen un sinnúmero de famosos que también dominan el español y lo cual parece un talento que prefieren tener como un as bajo su mango que solo usan en los momentos apropiados. Dale una mirada a estos nombres de algunas de las estrellas más grandes del mundo del entretenimiento y que de seguro no te imaginabas que hablaban español. Gwyneth Paltrow La bella actriz californiana, de 47 años, habla perfecto español. Siendo tan solo una jovencita realizó un intercambio estudiantil a España, en donde no solo aprendió a hablar el idioma, también se enamoró de la cultura de este país. Tal es amor de Gwyneth por el idioma de Cervantes que también se ha embarcado en la tarea de enseñárselo a sus hijos. David Beckham El exfutbolista nacido en Londres es sin duda uno de los deportistas más reconocidos en el mundo entero y muchos no saben que además de su idioma materno también domina muy bien el español. Desde luego, su recordado paso por el Real Madrid, en donde estuvo por cuatro años, tuvo mucho que ver en su manejo del idioma. Ben Affleck No muchos lo saben, pero el exprometido de Jennifer López vivió parte de su adolescencia en México, tiempo que le permitió aprender a hablar muy bien el español. De hecho, el actor de 47 años puso a prueba el manejo de su idioma cuando participó en la película Argo. Natalie Portman Image zoom Roy Rochlin/Getty Images La bella actriz de 38 años, nacida en la ciudad de Jerusalén, también es otra de las estrella de Hollywood que sorprende por su dominio de varios idiomas. Además de hablar hebreo e inglés, la reconocida actriz también habla japonés, alemán, francés y español. ¡6 idiomas en total! Chris Hemsworth Image zoom Chris Hemsworth Christian Petersen/Getty Images Aunque el australiano, que da vida al personaje de Thor en la saga de Avengers, ha reconocido que su español no es el mejor, el castellano también es uno de los idiomas que se habla en su hogar. El galán de Hollywood ha reconocido la importancia que tiene para su esposa, Elsa Pataky, enseñarle a sus hijos a hablar en español, lo que también le ha permitido al actor mejorar su dominio del idioma. Matt Damon El actor de algunas de las cintas de acción más exitosas de los últimos tiempos es otra de las estrellas de Hollywood que sorprende por su perfecto dominio del español. Desde luego, estar casado con la argentina Luciana Barroso tiene mucho que ver en esto, también el hecho de que Matt vivió en México y Guatemala durante parte de su juventud. Tom Hiddleston Otro de los talentos del reconocido actor británico, estrella de la exitosa saga de Marvel Avengers, son los idiomas. Además del inglés, Tom también puede comunicarse en español francés y griego. ¡Nada mal! Matthew McConaughey No hay duda de que es uno de los actores más reconocidos en la industria de Hollywood y uno de los talentos menos conocidos de Matthew es su dominio del español. Haber crecido en un pequeño pueblo de Texas en cercanías con la frontera mexicana le permitió al actor familiarizarse con el castellano. Viggo Mortensen El protagonista de la afamada saga de películas The Lord of the Rings y del aclamado filme Green Book habla muy bien el idioma español. El actor neoyorquino de 61 años pasó gran parte de su infancia en Argentina y Venezuela, en donde aprendió a hablar español, además de inglés y danés, los idiomas nativos de sus padres.

