El padre de una estrella infantil de YouTube muere a los 29 años Tommy Smith, padre de la estrella de YouTube Everleigh Rose, falleció inesperadamente a los 29 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Everleigh Rose y Tommy Smith Credit: SAVANNAH ROSE LABRANT/IG Tommy Smith, padre de la estrella de YouTube de Everleigh Rose, falleció a los 29 años, una noticia que tiene sumida a la familia en una profunda tristeza. Savannah LaBrant, madre de la pequeña de 9 años, fue quien comunicó lo sucedido en redes sociales y pidió respeto para su hija en un momento como este. "Nuestros corazones están increíblemente pesados mientras procesamos la pérdida del padre de Everleigh, Tommy", escribió LaBrant, de 29 años, en Instagram. "Amaba inmensamente a Everleigh. Mientras pasamos por este momento difícil, pedimos amablemente privacidad para que nuestra familia pueda continuar amando a Ev, orar y llorar con ella. Sus oraciones por Everleigh son muy apreciadas.🤍", añadió. Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte, pero la oficina del forense del condado de Orange está investigando el caso, según confirmó People. Aunque la mamá de la niña y Smith estaban separados, ambos mantenían una muy buena relación y amaban compartir la crianza de su hija, cuyo canal de YouTube roza los 4 millones de suscriptores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sav y yo amamos la paternidad compartida", dijo en una ocasión cuando los seguidores de su ex pareja la estaban criticado por cómo criaba a su hija. "El odio en su dirección debe detenerse. Ve a plantar un árbol o algo así". El obituario de Smith asegura que era "padre, hijo, hermano, nieto, familia y amigo de todos. Su amor por vivir la vida al máximo junto con su espíritu libre se extrañará inmensamente".

