Estrella de TikTok que había contado su lucha contra el cáncer muere a los 18 años Harrison Gilks se robó el corazón de decenas de miles al narrar las aventuras que deseaba cumplir antes de su muerte causada por un raro mal. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Harrison Gilks Harrison Gilks | Credit: TikTok/@harrisongilks1 Hace menos de dos semanas Harrison Gilks, un joven originario de Fredericton, Canadá, se apoderaba de su cuenta de TikTok para publicar un reporte de sus recientes vacaciones a México en compañía de su familia. El viaje formaba parte del "bucket list" que el adolescente de 18 años había planeado después de que en febrero del 2022 sus médicos determinaran que el cáncer que padecía era terminal. Lamentablemente este 30 de marzo el jovencito sucumbió a la terrible enfermedad, poniendo fin a una desgarradora historia que él fue narrando en su cuenta de TikTok, en la que contaba con más de 300,000 seguidores. "Estoy haciendo este video porque tristemente Harrison falleció hace un par de horas", manifestó su hermano al publicar un post en dicha plataforma comunicando lo ocurrido. "No tuvo dolor cuando murió y estuvo con su familia. Solo quise pasar por aquí para darles las gracias por su apoyo realmente significaba mucho para él". De acuerdo con su obituario, Harrison murió "tomado de las manos de su madre, su padre y su hermano". @@harrisongilks1 El jovencito fue inicialmente diagnosticado con cáncer en noviembre del 2020 y se determinó que padecía una rara forma de dicho mal conocida como rabdomiosarcoma (RMS) , que afecta al tejido blando del cuerpo, especialmente en menores de edad. Un video documentando su viaje a la Ciudad de Nueva York con viaje en helicóptero: @@harrisongilks1 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque el mal entró en remisión, en febrero se determinó que ya era incurable. A partir de entonces Harrison "prometió llevar a cabo todas las aventuras de su bucket list que pudiera durante el tiempo que le quedara de vida". Dichas aventuras fueron documentadas en su cuenta de TikTok. "Una comunidad entera se aseguró de que [sus aventuras] fueran posibles", afirmó el padre del menor a CBS News. "Eso es lo que más me quiebra, el que tantos extraños quisieran ser parte de esto". Los funerales del menor se realizarán este viernes.

