Estrella de TikTok acusado de asesinar a su mujer y a un amigo suyo, luego se llevó a su hija de 5 años Ali Nasser Abulaban, un joven con casi un millón de seguidores en TikTok fue detenido luego del incidente ocurrido en San Diego en que resultaron muertos a balazos su mujer y un amigo suyo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ali Abulaban -JinnKid - Tiktok Credit: TIKTOK/@JinnKid Ali Nasser Abulaban, una joven estrella de Tiktok con casi un millón de seguidores fue detenido en San Diego luego de un sangriento incidente en que fallecieron por herida de bala su mujer y un amigo de ella. Los hechos ocurrieron el pasado jueves hacia las 3:10 p.m., hora local, en un apartamento ubicado en el 1475 de Island Avenue, dentro de Spire, una lujosa torre de apartamentos de San Diego. Policías respondieron a un llamado de auxilio para encontrar los cuerpos de Ana Abulaban, de 28 años y esposa del sospechoso, y el de Rayburn Cárdenas Barron, de 29 años, cuyos cuerpos presentaban heridas de bala en la parte superior del cuerpo según informó la teniente Andra Brown de la policía de en declaraciones reproducidas por FOX-5, en San Diego. Paramédicos declararon oficialmente el fallecimiento de Ana Abulaban, 28 y del hombre residente en National City en el lugar de los hechos. El sujeto fue detenido posteriormente al ser interceptado en la ruta 94 de la autopista Interestatal 805 y la 15, según informó la policía. El sujeto viajaba con su hija de 5 años a quien se había llevado del apartamento tras lo ocurrido. Posteriormente se le detuvo. Según la policía la niña no estaba con su padre al momento de que este supuestamente cometiera el doble homicidio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Llorando y estremeciéndose el joven con más de 940,000 seguidores de Tiktok apareció este lunes ante un juez para escuchar las graves acusaciones que pesan en su contra. Ahí confesó que su mujer se quería divorciar, que le había acusado de violencia doméstica y que él se había marchado del apartamento que compartían pero que se había quedado con una llave y que la había usado para entrar varias veces al apartamento sin el conocimiento de la hoy fallecida.

