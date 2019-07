Popular instagrammer encontrada apuñalada y metida en una maleta Ekaterina Karaglanova, de 26 años, fue hallada muerta en una maleta por sus padres: su exnovio ha sido arrestado. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Ekaterina Karaglanova, una popular instagrammer y bloguera fue encontrada apuñalada y metida en una maleta en su apartamento en Moscú. La joven estaba por cumplir los 25 años y ahora se sospecha de su exnovio como autor del crimen, quien asegura que ella se burló de su “destreza sexual”. El viernes pasado y tras varios días de no tener noticias de ella, sus padres decidieron llamar a las autoridades para que dieran con su paradero. Al inspeccionar su apartamento descubrieron su cuerpo en un pasillo de la vivienda con heridas de arma blanca en cuello y pecho. De acuerdo con la policía local no había señales de una pelea ni se encontró el arma del crimen, según reporta el diario The Independent. Las autoridades detuvieron a Maim Gareyev, de 33 años, y exnovio de la fallecida, como principal sospechoso del crimen. Según se reporta cámaras de seguridad del edificio donde Karaglanova residía captaron al sujeto ingresando al lugar y posteriormente saliendo con una maleta y guantes en las manos, según confirma el diario local Komsomolskaya Pravda. El hombre ha declarado que su ex insultó su “destreza sexual” y se burló de su salario. La joven residente en Moscú, contaba con más de 100,000 seguidores de Instagram que admiraban su bella figura y fotos de fabulosos viajes internacionales. La chica también era autora de un blog de viajes y se acababa de graduar de medicina en la especialidad de dermatología. Karaglanova había comenzado una nueva relación y en días próximos viajaría a Holanda para celebrar su cuarto de siglo de vida, cosa que desafortunadamente no consiguió. Advertisement EDIT POST

