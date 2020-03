"¡Estoy tan cansado!” Conductor chino queda atrapado durante 20 días a causa del coronavirus Un transportista chino tuvo que conducir si parar luego de ser rechazado porque su camión llevaba placas de Hubei, la provincia donde surgió el Covid-19. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Antes de que el coronavirus se convirtiera en una pandemia su brote en China provocó una crisis sin precedentes que hasta la fecha sigue afectado a millones. Pero son las historias cotidianas y el drama personal de los ciudadanos atrapados a causa de la epidemia los que han estremecido a la opinión pública. Una de ellas es la de un transportista que quedó atrapado en su camión cuando múltiples ciudades le negaron la entrada por llevar placas de Hubei, la provincia donde se encuentra Wuhan, ciudad donde brotó por primera vez el misterioso coronavirus. Fue el propio Xiao Hongbing quien teléfono en mano comenzó a relatar el verdadero calvario que vivió a bordo de su camión cuando realizaba entregas y al tratar de regresar a la mencionada provincia se le impidió el ingreso debido a que ésta quedó completamente sellada al exterior del país en enero. En el dramático video se observa a Hongbing mostrando su camión aún cargado con mercancías. Sus ojos abultados, su rostro muestran el terrible cansancio tras 20 días conduciendo por carreteras y caminos sin poder parar. 'Mi mayor esperanza", asegura, "es poder encontrar un sitio donde pueda parar. Dormir bien y comer algo. Eso me haría realmente feliz". "Tengo placas de la provincia de Hubei entonces la gente está muy sensible a ello. Empezando por la provincia de Sichuan. No me permitieron bajarme en áreas de servicio o bajarme en la carretera", continúa en su narración con la voz quebrada. "A veces, mientras conduzco, me doy de bofetadas para mantenerme despierto y no quedarme dormido". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La policía subió un video en redes sociales para revelar el drama del conductor y éste se hizo viral, según revela The Wall Street Journal. "¿Por qué se detuvo?" le preguntaron al conductor. "¡Estoy tan cansado", De Hubei a Sichuan llevo tres días manejando sin parar". Gracias a la popularidad del video el pobre hombre ha recibido cerca de $1,400 en donativos para subsistir, pues según revela ha gastado ya todo su dinero desde que dejó su hogar. Según el video -publicado este martes 10 por el mencionado diario financiero- Hongbing sigue sin poder regresar a casa y prácticamente atrapado en la ciudad de Hazhong, a unas 500 millas de Hubei. Advertisement

Close Share options

Close View image "¡Estoy tan cansado!” Conductor chino queda atrapado durante 20 días a causa del coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.