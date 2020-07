Hombre vestido de empleado de Fed Ex rompe fuego en casa de jueza federal Esther Salas, matando a su hijo Tragedia en la casa de la jueza federal Esther Salas en Nueva Jersey. Un sujeto vestido de empleado de Fed Ex rompió fuego en su hogar, hiriendo a su esposo y matando a su hijo. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El hijo de la jueza federal Esther Salas fue asesinado en su casa en Nueva Jersey. El FBI investiga el caso. Un sujeto vestido de empleado de Fed Ex tocó a la puerta y abrió fuego en su casa, matando a Daniel, su hijo de 20 años, e hiriendo a su esposo Mark Anderl, reporta CNN. Salas estaba en el sótano de su casa cuando el atacante tocó a su puerta, según Associated Press. Un vocero de Fed Ex declaró a CNN que están cooperando con las autoridades en la investigación. "La jueza Salas y su familia están en nuestros pensamientos mientras enfrentan este acto sin sentido", expresó el governor de Nueva Jersey Phil Murphy via Twitter. No se sabe cuál fue el motivo del crimen ya que la jueza no había recibido amenazas. Salas —que fue nominada a su cargo en el 2010 por Barack Obama—ha trabajado en casos importantes como el de fraude financiero en el 2014 que incluyó a Teresa Giudice, la estrella del show de telerrealidad Real Housewives of New Jersey, y su esposo Joe Giudice. Image zoom Rutgers University SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El senador Robert Menéndez de Nueva Jersey también ofreció sus condolencias en Twitter. "Yo conozco bien a la jueza Salas y a su esposo y me enorgullece haberla recomendado para que el Presidente Obama la nominara a su cargo como jueza federal en Nueva Jersey. Mis oraciones están con la jueza Salas y con su familia." También expresó que espera que "los responsables de este horrendo crimen sean arrestados y llevados ante la justicia". Una de las vecinas de Salas, Marion Costanza, dijo que el incidente había ocurrido el domingo sobre las 5 p.m. y que Salas le había contado en el pasado que sentía temor por el riesgo de seguridad que implicaba su cargo como jueza en casos criminales. "Son personas muy nobles", dijo la vecina a The New York Times. "Harían cualquier cosa para ayudar a los demás". Si tiene alguna información sobre este caso, por favor llame al FBI en Newark al 1-973-792-3000.

