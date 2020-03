Triste récord: Estados Unidos rebasa los 50,000 casos de coronavirus Por primera vez desde que se reportara el primer caso de coronavirus en el país Estados Unidos supera los 50,000 contagios en todos sus 50 estados y territorios. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Casi dos meses después de registrarse el primer caso de coronavirus en Estados Unidos, el país ya ha rebasado los 50,000 casos y está camino de convertirse en el nuevo centro de la pandemia. En su contador a tiempo real, la Universidad John Hopkins señalaba que se había alcanzado la triste cifra hacia el medio día de este martes. Al cierre de esta nota, indicaba que se habían registrado 51,542 casos confirmados y que la cifra iba en amumento aceleradamente, en particular en el estado de Nueva York que ya suma 125 muertos. "Estamos viendo una gran aceleración de casos en Estados Unidos", dijo este martes la portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Margaret Harris, quien señaló que este país podría convertirse pronto en el centro de la pandemia. "Tiene el potencial", agregó. En cuanto a las cifras oficiales ofrecidas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en su informe del martes se cifraban los casos en 44,183 y los fallecimientos en 544. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Estas cifra sitúan a Estados Unid en una trayectoria similar a la de Italia, el país con un mayor número de muertes a causa del COVID-19. Hasta el momento, en el país europeo se suman 6,820 fallecimientos, seguida de China -donde se registró el brote inicial de la pandemia- con 3,160. A pesar del incremento de casos y fallecidos, el presidente Donald Trump indicó en un foro abierto en la cadena FOX News su deseo de eliminar las restricciones y cierres "para la Pascua" con el fin de reducir el impacto económico. "Vamos a ver la situación para entonces [en dos semanas] y le daremos más tiempo si es necesario. [Pero] tenemos que abrir este país". Si quiere conocer las cifras a tiempo real de la pandemia del coronavirus visite el contador de Johns Hopkins. Los CDC también ofrece un reporte diario. Advertisement

Close Share options

Close View image Triste récord: Estados Unidos rebasa los 50,000 casos de coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.