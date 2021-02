Close

Esta es la razón por la cual ya no tendrás que hacer fila para pagar en Costco Muchos han lamentado la falta de cajeros exprés en los almacenes de esta cadena y las largas colas para hacer el pago, pero un importante cambio lo cambiará todo. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hacer la compra en Costco es un gran placer para muchos que fascinados con las novedades de los almacenes de venta por volúmen acuden a probar lo nuevo o simplemente comprar simplemente uno de los famosos pollos rostizados de la tienda. Pero como siempre sucede, hay quienes lamentan el tener que hacer fila, especialmente para pagar. Dichas colas se han acentuado con la pandemia de COVID-19 que por lógicas razones obliga a los compradores a mantener las sana distancia de por lo menos 6 pies de distancia entre cada persona y su carrito. A principios de año W. Craig Jelinek, CEO de la cadena basada en Seattle expresó algo que desalentó aún más a muchos. Hablando con el portal de Reader's Digest el ejecutivo dijo que Costco no ofrecerá cajas exprés para quienes solo lleven un par de artículos, pues simplemente eso no es rentable para la tienda. Sin embargo, hay buenas noticias: muchas sucursales en Costco han empezado a implementar un sistema de quioscos de autoservicio en el que cada comprador puede escanear sus productos directamente sin esperar a ser llamado por el siguiente cajero disponible. Con esto, en momentos de tráfico bajo en la tienda, es posible hacer comprar sin tener que hacer la fila. El cambio ha sido bienvenido por muchos que quieren entrar y salir rápido de Costco y en redes ha sido tópico de conversación: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A la fecha existen 546 sucursales de Costco en Estados Unidos y Puerto Rico y 100 tiendas en Canadá. Para comprar en dichas tiendas se requiere de una membresía anual ya sea individual o comercial. Según múltiples fuentes su tienda más popular es la ubicada en Iwilei, en la isla de Oahu, en Hawaii. Según el sitio Statista.com hasta enero del 2020 había 105.5 millones de personas a nivel global que contaban con una tarjeta de membresía de Costco.

