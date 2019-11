¿La esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán se une a reality show de VH1? ¿La esposa de El Chapo será la estrella de un reality show? Según reportes, Emma Coronel Aispuro podría sumarse al show Cartel Crew de VH1. By la redacción de People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín ‘El Chapo' Guzmán, podría grabar un reality show. TMZ reporta que la esposa del narcotraficante mexicano está en negociaciones para unirse al programa Cartel Crew de VH1. TMZ mostró fotografías de Emma en un yate en Miami, rodeada de guardaespaldas, supuestamente reuniéndose con Michael Blanco, el hijo menor de Griselda Blanco, conocida como ‘La Madrina' de la cocaína. Fuentes aseguran a TMZ que ambos se reunieron para hablar de posiblemente sumarse al reality show Cartel Crew, donde contarían sus historias. Ya Michael es una de las estrellas del reality show, que comenzaría a grabar su segunda temporada. La publicación mostró fotos de Michael Blanco y su pareja llegando en otro barco a encontrarse con Emma en su yate. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Drew Angerer/Getty Images Si bien su esposo, el Chapo Guzmán, fue sentenciado de por vida a una prisión en Nueva York, la ganga del Cartel de Sinaloa en México, sigue activa. Recientemente hicieron noticia al obligar a las autoridades mexicanas a liberar al hijo de El Chapo tras tomar como rehenes a soldados y oficiales de la policía en Culiacán. ¿Cuánto podría contar Emma sobre su vida con El Chapo? ¿La veremos pronto en la pantalla chica? Advertisement

