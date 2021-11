"Me abrió puertas, me tiró cosas", novia de Octavio Ocaña dice que su espíritu se manifiesta Nerea Godínez dice que el actor de Vecinos se aparece en su casa tres semanas después de haber muerto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mucho ha dado que hablar la triste pérdida de Octavio Ocaña, en la flor de la vida y de forma totalmente inesperada. La muerte del actor por herida de bala en extrañas circunstancias conmocionó a México y sus padres reclamaron tanto por saber la verdad que rodea la muerte de su hijo que hasta el presidente del país tomó las riendas en el asunto. Ahora la novia del histrión, Nerea Godínez, afirma que el espíritu del fallecido pelirrojo se ha hecho presente en su casa. Sus declaraciones al programa De primer mano sorprendieron a la audiencia a tres semanas, casi a punto de cumplirse un mes, después del tristísimo suceso. Godínez aseguró que sufre fenómenos paranormales y que su prometido "se hizo presente, me abrió puertas, me tiró cosas. Ya, ya se hizo presente", aseguró. Aunque afirmó que había sentido miedo, cuando entendió que se trataba del espíritu de su prometido manifestándose, se calmó. Octavio Ocaña Credit: IG Octavio Ocaña Octavio Ocaña Nerea Godínez Credit: IG Nerea Godínez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afirmó que pese a todo lo vivido, se iba sintiendo mejor poco a poco: "Estoy bien, dentro de lo que cabe. Estoy tratando de continuar con mi día a día", reveló. La joven de ojos claros escribió en sus redes a las pocas horas de que el horrible suceso sucediera que se encontraba "Muerta en vida". Octavio Ocaña Nerea Godínez Credit: IG Nerea Godínez La prometida de Octavio Ocaña no solo vio truncada su vida de un momento a otro, también fue víctima de fuertes ataques en Internet que trataban de desprestigiarla. El actor habría cumplido 23 años el pasado 7 de noviembre. Descanse en paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Me abrió puertas, me tiró cosas", novia de Octavio Ocaña dice que su espíritu se manifiesta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.