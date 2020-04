España es un país comunista... Según Google Los usuarios del buscador de internet más confiable del mundo se encontraron con una sorpresa al preguntar, ¿qué países son comunistas? By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Todos recurrimos al buscador de Google varias veces al día. Es algo tan común que es fácil que, cuando alguien te pregunta tres cosas seguidas, le contestes : ¿acaso crees que soy Google? Igualmente pasa con la enciclopedia virtual más famosa del mundo, la conocida Wikipedia… Todos acudimos a menudo a consultarla, aunque prácticamente cualquiera puede cambiar el contenido a su antojo y eso crea más de un problema. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Uno de los gazapos más chistosos que vimos antaño en Wikipedia fue en la mismísima biografía de Gary Oldman: “El médico afirmó al principio que Gary era una chica, luego le miró más detenidamente y dijo que era una jirafa”. Sin ir más lejos, la actriz Sandra Echeverria se mostró molesta en twitter acerca de su frustración con su propia biografía en el conocido portal: Image zoom Según apuntó hoy el periódico español ABC, si entras al famoso buscador de Google y preguntas exactamente en la búsqueda: ¿Qué países son comunistas? El resultado a tu cuestión arroja seis países: Corea del Norte, Cuba, Laos, Vietnam, Republica Popular China… ¡Y España! Y todo eso sin entrar a ningún enlace, figurando al principio de todas las respuestas. Advirtiendo, eso sí, que la clasificación viene de Wikipedia, contenido que obviamente algún usuario modificó para hacer figurar a España como un estado comunista. Image zoom En un estudio del pasado noviembre que evaluó el estado de las democracias en el mundo, publicado por el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA) la democracia española ocupó el puesto trece en el ranking mundial. En otro estudio publicado en The Economist, España se situó como una de las únicas 20 democracias plenas que hay en el mundo, y sacó un 8,08 sobre diez. ¡El infalible Google también se equivoca! Sin ir más lejos, hace unos días también cometió por primera vez en la historia un error en su doodle. La imagen que se mostraba como homenaje a aquellos trabajadores que están luchando contra el coronavirus, redirigía a la búsqueda de “cordonavirus”, algo que pronto el buscador se encargó de corregir tan pronto alguien le preguntó: “¿Qué es el cordonavirus?” Si ya no podemos creer ni en Google, ¿en quién vamos a creer? Advertisement

