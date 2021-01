Close

Escultura causa conmoción en Brasil Una escultura de 30 metros de largo se ha convertido en motivo de controversia en una localidad brasileña por su significado. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una escultura en forma de vulva se convirtió en motivo de especulación en Brasil. Esta obra que lleva por nombre "Diva" fue instalada en la ladera de de la Usina de Arte, un parque rural de arte en el estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil y está creada por Juliana Notari. Fue hecha a mano, con concreto y resina, y se requirió de la ayuda de 20 hombres. Mide 33 metros de largo, 16 de ancho y seis de profundidad. Con esta pieza, la autora pretende mostrar también su rechazo hacia el gobierno de dicho país encabezado por Jair Bolsonaro. RELACIONADO: Carmen Salinas inicia campaña para hacer una escultura de bronce con su imagen Image zoom Credit: Julia Notari Instagram “Aunque sé que es una obra de arte impactante, nunca pensé que la gente sentiría odio hacia ella o que la respuesta tomaría proporciones masivas en las redes sociales», comentó Notari a CNN. “‘Diva’ es una ‘posibilidad’ porque atraviesa el patriarcado estructural de Brasil, que se refuerza continuamente por el discurso de odio de extrema derecha de Jair Bolsonaro”. Image zoom Credit: Julia Notari Instagram La artista plástica gusta de plasmar los traumas, deseos y miedos en sus trabajos que incluyen performances, videos, instalaciones y objetos. En el caso de “Diva”, cuya contrucción requirió once meses, no es la excepción. Image zoom Credit: Julia Notari Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Es una de las heridas más grandes que he creado”, agregó. “Esta herida es, sin embargo, infinitamente menor en comparación con los traumas de la esclavitud, el empleo desprotegido, el ecocidio y los traumas violentos que ocurrieron en esta Usina, como en otras propiedades coloniales privadas”. Image zoom Credit: Julia Notari Instagram Si bien, Julia Notari ha sido presa de fuertes críticas a causa de esta pieza, también ha recibido apoyo de otros artistas quienes consideran que “la reacción a la obra de arte refleja su éxito”.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Escultura causa conmoción en Brasil

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.