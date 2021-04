Una escuela de Miami advierte que no empleará maestros que se hayan vacunado Los fundadores del recinto, ubicado en el Design District, aseguran que las personas vacunas podrían afectar a las que no se han vacunado. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Estados Unidos ha estado vacunando a sus ciudadanos desde hace ya varios meses, y hasta este momento hay casi 150 millones de americanos completamente vacunados. Si bien hay muchas personas que ven la vacuna para combatir la COVID-19 cómo la única manera de terminar con la pandemia, todavía muchas otras tienen reservas y prefieren no vacunarse. Aún así, el hecho de que una escuela en Miami haya anunciado que no empleará a nadie que se haya vacunado, es algo que ha dejado a muchos boquiabiertos. La Centner Academy, fundada por una activista anti-vacunación, envió un comunicado a los padres, en el que se les informó que si bien los empleados que ya se han vacunado seguirán reportándose al trabajo, estos no podrán tener ningún contacto con los 300 estudiantes que asisten al recinto. Los empleados también recibieron un aviso que además de explicarles las nuevas reglas, les sugería a aquellos que no se habían puesto la vacuna, a esperar hasta que se acabe el año escolar. "No podemos permitir que personas vacunadas estén cerca de nuestros estudiantes hasta que tengamos más información", explicó Leila Centner en una carta que le envió al New York Times. "Han surgido reportes que indican que las personas que no están vacunadas pueden verse afectadas negativamente por personas que ya han recibido la vacuna". El centro escolar, está ubicado en el popular vecindario Design District en la ciudad de Miami y sus fundadores promueven la "libertad médica". Esto significa que los padres de los estudiantes no están obligados a ponerle a sus hijos las vacunas que en otras escuelas sí son necesarias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe mencionar que ninguna de las vacunas aprobadas ser usadas en Estados Unidos, han sido vinculadas con infertilidad, abortos o cualquier otro problema de reproducción en las mujeres. Tampoco se han comprobado que las personas vacunadas afecten negativamente a las que todavía no han recibido la vacuna.

