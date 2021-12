Nuestra escritora Carla Colomé gana importante premio de periodismo ¡Los detalles! La escritora cubana Carla Colomé, parte de nuestro equipo de People en Español, recibió prestigioso premio de periodismo por una historia exclusiva sobre las protestas del 11 de julio en Cuba. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carla Colomé Credit: Cortesía La escritora cubana Carla Colomé, parte de nuestro equipo de People en Español, recibió el 'Premio Internacional de Periodismo Joven Cátedra Vargas Llosa – Atlas Network' por una historia exclusiva sobre las protestas del 11 de julio en Cuba. Colomé, de 31 años, homenajeada hoy en Miami, habló en exclusiva con People en Español sobre este reconocimiento. Su reportaje exclusivo para la revista digital El estornudo —titulado "11 de julio en San Antonio de los Baños: Lo que se ve/lo que no se ve" y publicado el 22 de julio del 2021 — fue el artículo premiado. "Para mí en muchos sentidos es un logro porque muestra que podemos seguir haciendo periodismo cubano desde el exilio", dice Colomé. "Es un premio para mí y para la prensa independiente cubana que se hace también desde el exilio". La historia nace de una inquietud que tuvo la periodista. "Cuando las protestas estallaron el 11 de julio, que fue el día de mi cumpleaños, a mí me surgió una pregunta que creo que es la pregunta que se hizo todo el mundo: ¿Dónde fue que estalló?", cuenta Colomé. "Sabíamos que fue en San Antonio de los Baños, pero quedaba la duda de cómo fue, quién fue, quienes fueron los primeros que salieron y que protestaron". Unos amigos suyos en San Antonio de los Baños, con quienes estudió en Cuba, le hablaron de un grupo de Facebook —llamado La Villa del Humor— que había prendido la primera llama que encendió las protestas del 11 de julio en la isla, en la que un sinfín de cubanos por toda Cuba se volcaron a las calles pidiendo libertad. "Me dicen que creen que todo empezó con un grupo de Facebook, lo cual es muy sintomático de los últimos tiempos en Cuba, en que a tientas y a cuentagotas el gobierno a permitido el acceso a internet —caro, restringido como sabemos— pero ha cambiado completamente la realidad de Cuba", dice Colomé. "Esto que pasó es una muestra de ello. Si no hubiese habido internet en Cuba no hubiese pasado [las manifestaciones masivas]. Esa fue la manera que tuvo la gente de organizarse, congregarse, de darse cita". protestas Cuba Credit: (YAMIL LAGE/AFP via Getty Images) Al investigar este grupo de Facebook, Colomé notó que "ellos ya venían haciendo convocatorias desde hace algunas semanas para verse en el parque del pueblo a determinada hora", revela. Ahí comenzó su gran labor periodística. "Empecé a contactar a los administradores del grupo que lo hacían con pseudónimos —porque sabían los riesgos que corren estando en Cuba— y uno de los administradores vivía en Miami. Lo contacté, lo entrevisté, entrevisté también a los administradores que están en Cuba, y ahí empecé a formar la historia de dónde habían salido las protestas populares", añade. Uno de estos grupos cibernéticos en la isla —que según Colomé "se organizan para muchas cosas: para vender motos eléctricas, para avisarte cuando vino el pollo al supermercado"— lograron despertar una manifestación histórica en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel. "Fue un momento en que se juntaron muchas cosas que hicieron que la gente estallara por cosas que le molestaban", dice la escritora sobre la raíz de las protestas. "Habían muchos cortes de luz, la situación epidemiológica y sanitaria estaba en su peor momento por la falta de medicamentos [en medio de la pandemia de coronavirus], además de una crisis política tremenda. Fueron muchos factores que se unieron". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carla Colome Credit: Cortesía Colomé revela que hasta para los propios administradores del grupo de Facebook 'La Villa del Humor' el alcance masivo de las protestas en la isla —que pusieron al gobierno de Cuba bajo la lupa del mundo entero— fue algo sorpresivo. "Me dijeron que hace mucho tiempo ellos estaban convocando y la gente no salía. No se imaginaron que fuera algo masivo y que se replicara. Estalló en San Antonio, pero a medida que iban pasando las horas iban estallando protestas, como pequeños volcanes, en todas las provincias de Cuba", cuenta Colomé. Para protegerse de las represalias del gobierno cubano, los administradores de este grupo de Facebook "cambiaron sus perfiles y tuvieron que tomar medidas para cuidarse", añade la escritora. El miedo no ha extinguido la esperanza de pronto ver nacer una Cuba democrática. "Después de esto el gobierno ha desatado una gran ola represiva. Todavía hay niños presos [que salieron a las calles en las protestas del 11 de julio], madres rogando que liberen a sus hijos encarcelados, personas de la tercera edad que salieron a manifestarse, a apoyar o a filmar y hasta los que filmaban fueron presos", lamenta Colomé. "La ola represiva ha sido tremenda, ha sido una cacería grande por parte del gobierno". Si bien el regimen opresivo de Miguel Díaz Canel ya estaba bajo aviso y logró frenar en gran medida otra ola de manifestaciones planeadas para el 15 de noviembre en Cuba, este esfuerzo titánico y la valentía de los manifestantes cubanos no ha sido en vano. "Hay un antes y un después de esas protestas del 11 de julio", reconoce Colomé. "Creo que la sociedad civil cubana ha buscado otras formas de organizarse. Ese día nos dio muchas esperanzas a todos, aunque la represión del gobierno ha aumentado. Para el mundo entero ver a Cuba en las calles era algo inédito, algo que ni mi generación ni la de mis padres habíamos vivido". Colomé —graduada de periodismo de la Universidad de La Habana— hizo una maestría en la UNAM en México y vive actualmente en Nueva York. Nuestra escritora ha colaborado también para El País, Univision, Vice y Letras libres, entre otros medios. ¡Felicidades Carla!

