Una invasión de escorpiones deja cientos de heridos en Egipto Como si se tratara de una plaga bíblica, cientos de personas terminaron mordidas por escorpiones venenosos a causa de unas fuertes tormentas que tuvieron lugar en el sur de Egipto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Escorpión venenoso Escorpión venenoso | Credit: Getty Images Cientos de personas terminaron mordidas por escorpiones venenosos durante unas fuertes tormentas que tuvieron lugar en el sur de Egipto el viernes y el sábado pasados. Las fuertes lluvias y granizos producto de las tormentas hicieron que las cuevas de los escorpiones se llenaran de agua y los insectos salieran en masa, colándose en algunas residencias y tomando las calles, por lo que unas 500 personas que vivían cerca del río Nilo terminaron heridas, según reportaron la BBC y la agencia Associated Press. Aunque en un inicio algunos atribuyeron tres muertes a picaduras de escorpión, luego el ministro de Salud egipcio, Khalid Abdel-Ghafar, desmintió esa información. Por su parte, el subsecretario del Ministerio de Salud, Ehab Hanafy dijo que las muertes se debieron "a accidentes relacionados con tormentas" y "no a picaduras de escorpión", informó el Washington Post. El periódico egipcio Al-Ahram aseguró que los médicos que estaban de vacaciones fueron llamados a los hospitales para ayudar a los heridos. El gobierno envió dosis adicionales de antiveneno a los centros médicos de regiones montañosas y desérticas donde tuvo lugar la invasión de escorpiones, y los residentes hospitalizados fueron dados de alta después de que se les administrara el antiveneno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento no se han identificado las especies de escorpión involucradas en las lesiones. No obstante, en Egipto hay 289 especies de alacranes, aunque únicamente 14 se consideran tóxicas.

