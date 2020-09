¡Escalofriante! ¡Niña de 3 años vuela por el cielo arrastrada por una cometa! El video de la pequeña sacudida por el aire, volando como un avión sobre las cabezas de la gente aterrorizada, se ha vuelto viral. Por fortuna y de milagro, la niña salió ilesa. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Ha sido la noticia del día! Infinidad de medios alrededor del mundo compartían un video espeluznante, digno de película. Sucedió durante un festival en Taiwan, cuando una niña de tres añitos se quedó enganchada a una enorme cometa de color naranja y se elevó arrastrada hasta el cielo, envuelta en una ráfaga de aire, ante los atónitos ojos de la gente que no daba crédito a lo que estaba sucediendo. Si en el video de arriba, compartido por la cadena ABC, podemos ver cómo aterrizó la niña que al parecer salió ilesa del impactante percance, a continuación vemos los aterradores largos momentos en que la pequeña surcó los cielos, como si fuera un pájaro, abatida por las rachas de viento. “Me voy a ir al infierno por reírme”, comentaba un usuario en las redes tras ver las impactantes imágenes que provocaron entre muchos la hilaridad. “No es gracioso, pero es gracioso”, escribió alguien más alternando un emoji en llanto y otro con lágrimas de risa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nos imaginamos que los que no se rieron nada de nada fueron sus papás, ante los terroríficos momentos que acababan de vivir, y que a punto estuvieron de terminar con la vida de su hijita. Desde luego, como suele decirse, ese día la niña volvió a nacer. Otras personas se mostraron mucho más sensibles ante el clip y reconocieron que para ellos sería una terrible pesadilla que no quisieran vivir nunca jamás. El video quedará para la posteridad y algún día esta pequeña, que sin querer llegó a volar como un globo, tendrá algo digno de contarle a sus nietos.

