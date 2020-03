¿Es malo tomar ibuprofeno si tenemos síntomas de coronavirus? La doctora Aliza lo explica Hay una creciente confusión con los reportes de que pacientes han empeorado tras tomar Ibuprofeno para combatir el COVID-19. Mira aquí lo que dice la experta. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El caso de la niña Amelia Milner, una niñita británica de 4 años que, según familiares, empeoró cuando le dieron ibuprofeno porque tenía síntomas de coronavirus ha tenido mucho impacto. La menor residente en South Gloucestershire tuvo que ser asistida por personal médico luego de que le dieran una dosis del popular antiinflamatorio porque presentaba fiebre. Su caso ha dado muchísimo de qué hablar, especialmente porque ha surgido cierta confusión sobre si se debe tomar el ibuprofeno en caso de presentar algunos de los síntomas asociados al coronavirus. Según algunas fuentes médicas. ese y otros antiinflamatorios podrían ser un riesgo para las personas con enfermedades infecciosas al reducir la respuesta del sistema inmune. La doctora Aliza Lifshitz, reconocida internista mexicana y directora editorial del programa Vida y salud , aclara las dudas: ¿De dónde salió tanta confusión sobre el uso del ibuprofeno? Hubo un artículo que se publicó en una revista médica [llamada] The Lancet Respiratory Journal que decía como hipótesis que posiblemente el ibuprofeno podía empeorar los casos de coronavirus. Incluso [Olivier Véran], ministro de Salud de Francia, en marzo 17, a través de los medios sociales, dijo que no se recomendaba usar el ibuprofeno. Y la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 17 de marzo dijo lo mismo. Image zoom Facebook/Dan Collins SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuándo cambiaron las cosas? El 18 de marzo, la OMS se retractó y dijo que no había ninguna evidencia científica y que no había ningún problema utilizando el ibuprofeno. Y otras organizaciones como el University of Columbia Public Health ha dicho lo mismo. Entonces, ¿se puede usar para aliviar los síntomas de COVID-19? Si alguien está preocupado siempre puede utilizar el acetaminofén o Tylenol para reducir la fiebre. Pero eso que originalmente se pensó que el ibuprofeno podía causar mayor severidad en los casos de coronavirus o que podía causar algún daño, ya sea en los niños o en los adultos infectados por coronavirus, parece no haberse documentado. Fue una hipótesis inicial. Probablemente lo que sucedió con la niña fue una coincidencia. En este momento no parece haber una contraindicación. ¿Alguna otra cosa que hay que considerar para tomar el ibuprofeno? Las condiciones normales: si se está tomando una medicina que adelgaza la sangre que es un anticoagulante o si se tienen problemas del riñón, problemas del estómago y desde luego no darse a niños menores de seis meses. Todas esas contraindicaciones continúan. ---- -Si buscas más información sobre temas médicos y COVID-19 la cadena HITN-TV transmite en su bloque televisivo de Vida y salud una serie de cápsulas a tiempo real creadas en colaboración con The Health Channel desarrollos para la comunidad hispana. Advertisement

