Otro feminicidio sacude a México. Empleada de lujoso resort en Tulum es encontrada muerta Joven empleada del resort Azulik de Tulum salió del trabajo y nunca más fue vista con vida. Sus restos fueron encontrados cuatro meses después. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los feminicidios siguen azotando a México. Erika Sánchez, de 25 años, salió de su trabajo en el lujoso resort Azulik Tulum en Quintana Roo el 15 de junio y no volvió a ser vista con vida, reporta Noticias Telemundo. Sus restos fueron encontrados por las autoridades unos cuatro meses después, el 28 de octubre. Su madre confirmó que se trataba del cadáver de Erika. "Después de muchos meses de búsqueda y sin saber nada de ella, finalmente tenemos noticias. Lamentablemente mi hija Erika fue encontrada sin vida", expresó su madre en sus redes sociales. "Como familia esta es una situación muy triste y difícil, así que espero que tengan un poco de comprensión y respeto a lo que estamos pasando y sintiendo en estos momentos", añadió. Según las autoridades, los restos de Erika fueron encontrados en Playa del Carmen y no se ha divulgado información sobre su asesino. Sin embargo se reporta que un exnovio de la joven es sospechoso del crimen y la policía lo está buscando. "Queremos agradecer a todas aquellas personas que nos ayudaron en la búsqueda y a las que compartieron las publicaciones de mi hija", agregó la madre en su mensaje en redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Facebook/Erika Basaldúa La brutal violencia contra las mujeres en México y otros países de Latinoamérica sigue conmocionando al mundo. Noticias Telemundo reporta que "al menos 2 mil 833 mujeres fueron asesinadas en México de enero a septiembre del presente año, un total de 115 casos más que en el mismo periodo de 2018. El promedio de mujeres asesinadas es 10.3 al día, de acuerdo con cifras oficiales. Tan sólo en el pasado el mes de septiembre, 349 mujeres fueron asesinadas en el país, nueve más que en el mes de agosto". Advertisement

